रिलीज होते ही छाया ‘नागबंधम’ टीज़र, 24 घंटे में 20 मिलियन व्यूज़ का पार किया आंकड़ा

Edited By Reetu sharma,Updated: 16 Feb, 2026 01:12 PM
'नागबंधम' के मेकर्स एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के मौके पर रिलीज हुए फिल्म के टीज़र ने सभी प्लेटफॉर्म्स पर महज 24 घंटों के भीतर 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं।
नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। 'नागबंधम' के मेकर्स एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के मौके पर रिलीज हुए फिल्म के टीज़र ने सभी प्लेटफॉर्म्स पर महज 24 घंटों के भीतर 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं। टीम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने भगवान के आशीर्वाद और दर्शकों के सपोर्ट के लिए अपना आभार जताया है।
सोशल मीडिया पर मेकर्स ने लिखा, "भगवान शिव के आशीर्वाद और दर्शकों के ढेर सारे प्यार के साथ, #WorldofNagabandham ने महज 24 घंटों में 2️⃣0️⃣ मिलियन से ज्यादा डिजिटल व्यूज पार कर लिए हैं
#NAGABANDHAM पैन-इंडिया लेवल पर 2026 की गर्मियों में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सुपरस्टार महेश बाबू ने इस टीज़र को लॉन्च किया है, जिसे हर तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है। प्राचीन भारतीय लोककथाओं और तांत्रिक खजाने के रहस्यमयी कॉन्सेप्ट पर आधारित यह टीज़र एक भव्य पौराणिक दुनिया की झलक दिखाता है। फिल्म के बड़े स्केल, दमदार बैकग्राउंड स्कोर और इसके शानदार प्रेजेंटेशन की काफी तारीफ हो रही है। दर्शकों ने खासकर इसकी अनोखी कहानी और बड़े फिल्मी पर्दे वाले अहसास को पसंद किया है, जो इसे 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनाता है।
'नागबंधम' की कहानी, स्क्रीनप्ले और डायरेक्शन का जिम्मा अभिषेक नामा ने संभाला है। इस फिल्म को किशोर अन्नापुलेड्डी और निशिता नागिरेड्डी प्रोड्यूस कर रहे हैं और यह समर 2026 में पैन-इंडिया रिलीज के लिए तैयार है।