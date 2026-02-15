नागबंधम टीज़र ने मचाया सोशल मीडिया पर तूफान, ऋषभ साहनी के खौफनाक अवतार ने मचाया तहलका

जैसे ही फिल्म नागबंधम का टीज़र सामने आया, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। दर्शकों का फोकस कहानी से ज्यादा एक ही चीज़ पर टिक गया ऋषभ साहनी का खौफनाक और बिल्कुल बदला हुआ रूप।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। जैसे ही फिल्म नागबंधम का टीज़र सामने आया, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। दर्शकों का फोकस कहानी से ज्यादा एक ही चीज़ पर टिक गया ऋषभ साहनी का खौफनाक और बिल्कुल बदला हुआ रूप। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग लगातार टीज़र के सीन शेयर कर रहे हैं और इसे अब तक का सबसे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं।

ऋषभ साहनी के करियर का सबसे उग्र और दमदार अवतार

टीज़र में Rishabh Sawhney जिस अंदाज़ में नज़र आते हैं, उसने दर्शकों को चौंका दिया है। लंबे बिखरे बाल, कठोर चेहरा और आंखों में साफ झलकता सत्ता का अहंकार उनका हर फ्रेम किसी योद्धा की तरह भारी पड़ता दिखता है। फैंस मान रहे हैं कि यह वही ऋषभ नहीं हैं जिन्हें उन्होंने पहले कभी देखा था।

किरदार में दिखाई ऐतिहासिक क्रूरता

फिल्म में ऋषभ ऐतिहासिक शासक Ahmed Shah Abdali की भूमिका निभा रहे हैं। टीज़र में उनके हावभाव, क्रोध और आक्रामकता इस किरदार की भयावहता को बखूबी सामने लाते हैं। कई दर्शकों का कहना है कि उनका यह चित्रण अब तक की फिल्मों में दिखाए गए अब्दाली से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और डर पैदा करने वाला है।

आंखों की तीव्रता बनी सबसे बड़ा हाइलाइट

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बातें उनकी आंखों को लेकर हो रही हैं। दर्शकों का कहना है कि उनकी नज़रें ही पूरे किरदार की कहानी बयान कर देती हैं। कुछ यूज़र्स ने इसे “शुद्ध खौफ” बताया तो कई ने कहा कि सिर्फ उनकी आंखों का एक्सप्रेशन ही पूरे टीज़र का सबसे मजबूत हिस्सा है। यही वजह है कि स्क्रीनशॉट्स और क्लोज़अप शॉट्स वायरल होते जा रहे हैं।

फाइटर के बाद आया करियर का बड़ा मोड़

ऋषभ इससे पहले फिल्म Fighter में अपने रोल से दर्शकों का ध्यान खींच चुके थे, लेकिन नागबंधम के साथ उन्होंने खुद को एक बिल्कुल अलग स्तर पर साबित कर दिया है। फैंस मान रहे हैं कि यह सिर्फ एक और फिल्म नहीं बल्कि उनके करियर का टर्निंग पॉइंट है, जो उन्हें इंडस्ट्री के बड़े नामों की कतार में खड़ा कर सकता है।

सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ रही फिल्म की हाइप

टीज़र रिलीज़ के बाद से ही नागबंधम से जुड़े हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। लोग इसे साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बता रहे हैं। कई यूज़र्स का कहना है कि अगर टीज़र ही इतना दमदार है तो पूरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर सकती है।

क्या नागबंधम बनेगी ऋषभ की पहचान बदलने वाली फिल्म?

जिस तरह से दर्शकों ने उनके इस नए अवतार को अपनाया है, उससे साफ है कि नागबंधम सिर्फ एक पीरियड फिल्म नहीं बल्कि ऋषभ साहनी के स्टारडम की नींव रख सकती है। टीज़र ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में वह सिर्फ सहायक भूमिकाओं तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि दमदार और यादगार किरदारों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने जा रहे हैं।