भव्यता और रहस्य से भरपूर ‘नागबंधम’ का टीज़र सुपरस्टार महेश बाबू ने किया लॉन्च!

Edited By Updated: 15 Feb, 2026 04:02 PM

आखिरकार इंतज़ार हुआ खत्म! महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर, अभिषेक नामा के डायरेक्शन में बनी माइथो-एक्शन फिल्म 'नागबंधम' का बहुप्रतीक्षित टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है।

नई दिल्ली। आखिरकार इंतज़ार हुआ खत्म! महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर, अभिषेक नामा के डायरेक्शन में बनी माइथो-एक्शन फिल्म 'नागबंधम' का बहुप्रतीक्षित टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है। फिल्म में विराट कर्णा लीड रोल में हैं। प्रोड्यूसर किशोर अन्नापुरेड्डी और निशिता नागिरेड्डी ने इस फिल्म को एक बहुत बड़े स्केल पर तैयार किया है, जिसमें वर्ल्ड-क्लास प्रोडक्शन वैल्यू साफ़ नज़र आ रही है। हर फ्रेम में उनकी साहसिक सोच और आध्यात्मिक गहराई के साथ-साथ एक शानदार विजुअल अनुभव की झलक मिलती है।

फैंस की एक्साइटमेंट तब सातवें आसमान पर पहुँच गई जब सुपरस्टार महेश बाबू ने खुद इस टीज़र को लॉन्च किया, जिससे पूरे देश में इस फिल्म को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है। ​हिमालय की रहस्यमयी वादियों के बैकड्रॉप पर सेट यह टीज़र एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा खोलता है, जहाँ समय से भी पुराना एक गहरा राज़ दफन है। जब एक इंसान का लालच इस ब्रह्मांडीय सच को उजागर करने की कोशिश करता है, तब नियति खुद अपने योद्धा को चुनती है।

'नागबंधम' की कहानी अब्दाली के ऐतिहासिक अफगान आक्रमण से प्रेरित है, जिसमें माइथोलॉजी, इतिहास और आध्यात्मिक युद्ध (spiritual warfare) का अनोखा मेल देखने को मिलता है। यह लड़ाई सांस्कृतिक विरोध और दैवीय सुरक्षा के बीच के टकराव को दिखाती है। ​इस महागाथा के केंद्र में है पवित्र नागबंधम मंदिर, एक ऐसा गुप्त मंदिर जिसकी रक्षा दिव्य शक्तियां कर रही हैं और माना जाता है कि यहाँ ब्रह्मांड की एक प्राचीन शक्ति सुरक्षित है। हिमालय के छिपे हुए रास्तों के बीच स्थित इस मंदिर में इतनी अपार शक्ति है कि अगर यह गलत हाथों में पड़ गई, तो अकल्पनीय तबाही आ सकती है।

​'ब्रह्मा की रचना से जन्मा... विष्णु के धर्म से सुरक्षित... महादेव के क्रोध से शक्ति प्राप्त...", यह दमदार लाइन 'नागाबंधम' की आत्मा को बखूबी बयां करती है। यह एक ऐसी गाथा है जहाँ दिव्यता, नियति और विनाश का आमना-सामना होता है। डायरेक्टर अभिषेक नामा की बड़ी सोच और साफ़ विज़न इस टीज़र में साफ़ झलकती है। उन्होंने जिस तरह से माइथोलॉजी, एक्शन और आध्यात्म को बेहतरीन टेक्निकल काम के साथ जोड़ा है, वो इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। हैरानी की बात यह है कि बिना एक भी डायलॉग के, यह टीज़र अपनी विजुअल पावर और शानदार कहानी कहने के अंदाज़ से दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहा है।

​पहले ही फ्रेम से 'नागबंधम' एक भव्य विजुअल एपिक होने का अहसास कराती है। सिनेमैटोग्राफर सुंदर राजन एस ने कमाल की बारीकी के साथ दिल दहला देने वाले नज़ारों को कैमरे में कैद किया है, वहीं हाई-एंड VFX फिल्म के स्केल को और भी बड़ा बना देते हैं। ​विजुअल्स के साथ-साथ अशोक कुमार का शानदार प्रोडक्शन डिज़ाइन, जुनैद कुमार का रोंगटे खड़े कर देने वाला बैकग्राउंड स्कोर और आरसी प्रणव की जबरदस्त एडिटिंग दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है, जहाँ भक्ति युद्ध बन जाती है और आस्था गुस्से में बदल जाती है।

प्रोड्यूसर्स की यह पहली फिल्म होने के बावजूद, उनका काम करने का अंदाज़ काफी मज़बूत दिख रहा है। उन्होंने डायरेक्टर अभिषेक नामा के बड़े विज़न को पूरा सपोर्ट किया है। भारी-भरकम सेट्स लगाने से लेकर VFX और हर टेक्निकल बारीकी पर जिस तरह ध्यान दिया गया है, उससे साफ़ है कि यह फिल्म इंडियन सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करने वाली है।

कहानी के हीरो विराट कर्णा एक बहुत ही दमदार और बदले हुए अवतार में नज़र आ रहे हैं। टीज़र में मगरमच्छ के साथ उनकी लड़ाई के अलावा, भगवान शिव के रूप में उनकी एंट्री सबसे बड़ी हाईलाइट है। शिव जी का किरदार निभाना आसान नहीं होता, लेकिन विराट ने इसे पूरी शिद्दत से निभाया है। उनकी इंटेंसिटी और गजब का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इशारा करता है कि यह उनके करियर की सबसे यादगार परफॉरमेंस होने वाली है।

फिल्म की कास्टिंग इसकी एक और बड़ी ताकत है। इसमें नभा नतेश, ईश्वर्या मेनन, महेश मांजरेकर, जगपति बाबू, ऋषभ साहनी, गरुड़ राम, जयप्रकाश, मुरली शर्मा, अनसूया भारद्वाज और बी.एस. अविनाश जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे।

हर तरफ से मिल रही तारीफों के बाद, 'नागबंधम' अब 2026 की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली पैन-इंडिया फिल्मों में शुमार हो गई है। टीज़र को देखकर साफ़ है कि दर्शकों को एक ऐसा यादगार सफर देखने को मिलेगा जहाँ आस्था, गुस्सा और नियति का एक बड़े स्केल पर मुकाबला होगा।

​कल हैदराबाद के प्रसाद PCX में इस टीज़र की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहाँ इसकी भव्य कहानी और शानदार स्केल की जमकर तारीफ हुई। वहां मौजूद मीडिया और लोगों का रिस्पॉन्स वाकई जबरदस्त था; टीज़र खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और लोगों ने खड़े होकर (standing ovation) अपना प्यार जाहिर किया।

​तो इस गर्मी, एक ऐसी जंग देखने के लिए तैयार हो जाइए जहाँ धर्म का उदय होगा और विनाश भी कांप उठेगा। ​स्टार कास्ट: विराट कर्णा, नभा नतेश, ईश्वर्या मेनन, ऋषभ साहनी, जगपति बाबू, गरुड़ राम, महेश मांजरेकर, जयप्रकाश, मुरली शर्मा, अनसूया भारद्वाज, बी.एस. अविनाश और अन्य।

फिल्म की टेक्निकल टीम में ये दिग्गज शामिल हैं:
​कहानी, स्क्रीनप्ले और डायरेक्शन: अभिषेक नामा
​प्रोड्यूसर्स: किशोर अन्नापुरेड्डी, निशिता नागिरेड्डी
​सिनेमैटोग्राफर: सुंदर राजन एस
​म्यूजिक: अभे, जुनैद कुमार
​प्रोडक्शन डिज़ाइनर: अशोक कुमार
​एडिटर: आरसी प्रणव
​सीईओ (CEO): वासु पोतिनी
​पीआरओ (PRO): वम्सी-शेखर

 

