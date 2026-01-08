Main Menu

द राजा साब के साथ प्रभास की हैट्रिक का तूफान, वायरल लीक ने रिलीज़ से पहले बनाया जबरदस्त माहौल

08 Jan, 2026

prabhas storms into a hat trick with the raja saab

नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा की चमकदार दुनिया में एक नाम सबसे ऊपर है प्रभास। वे पैन-इंडिया सुपरस्टार हैं और दुनिया के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। कल, 9 जनवरी 2026 को, उनकी बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी फिल्म द राजा साब सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। यह अलग तरह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने और प्रभास की विरासत को और मजबूत करने के लिए तैयार है।

एडवांस बुकिंग में 1 मिलियन डॉलर
प्रभास ऐसे इकलौते भारतीय अभिनेता बन गए हैं जिनकी लगातार तीन फिल्में- सलार: पार्ट 1- सीज़फायर, कल्कि 2898 एडी और द राजा साब नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग में 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई कर चुकी हैं। यह उनकी जबरदस्त ग्लोबल लोकप्रियता को दिखाता है। हैदराबाद से लेकर हॉलीवुड तक फैंस तेजी से टिकट खरीद रहे हैं।

फिल्म की रिलीज़ से पहले का क्रेज़ तब और बढ़ गया, जब एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का लीक हुआ ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस ऑडियो में डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रभास की जमकर तारीफ की और कहा कि ‘रिबेल स्टार’ हर तरह की भूमिका में कमाल करते हैं। वे ऐसी कॉमेडी करते हैं कि लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं, हॉरर और डरावने सीन में रोंगटे खड़े कर देते हैं और दमदार एक्शन से हीरोइज़्म की नई मिसाल पेश करते हैं।

सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा
इस लीक के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है और बाहुबली स्टार की हैट्रिक को लेकर उम्मीदें और बढ़ गई हैं। प्रभास की मजबूत स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ यह फिल्म अब तक की उनकी सबसे अलग और बहुआयामी फिल्म मानी जा रही है, जो परिवार, थ्रिल पसंद करने वालों और एक्शन के शौकीनों- सबको पसंद आएगी। थिएटर हाउसफुल शो के लिए तैयार हैं और प्रभास के फैंस पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित हैं। क्या द राजा साब वैसी ही बड़ी ओपनिंग देगी, जैसी उम्मीद की जा रही है? प्रभास के साथ—बिलकुल! कल राजा को देखिए, इतिहास बनने जा रहा है!

 

 

