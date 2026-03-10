Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | International Women’s Day Conclave में राकेश बेदी ने महिलाओं की शक्ति पर कही प्रेरक बातें

International Women’s Day Conclave में राकेश बेदी ने महिलाओं की शक्ति पर कही प्रेरक बातें

Edited By Updated: 10 Mar, 2026 03:46 PM

rakesh bedi spoke inspiringly on women power

8 मार्च 2026 को International Women’s Day के अवसर पर नई दिल्ली स्थित Madhya Pradesh Bhawan में आयोजित Women’s Day Conclave एक यादगार और प्रेरणादायक कार्यक्रम साबित हुआ।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 8 मार्च 2026 को International Women’s Day के अवसर पर नई दिल्ली स्थित Madhya Pradesh Bhawan में आयोजित Women’s Day Conclave एक यादगार और प्रेरणादायक कार्यक्रम साबित हुआ। इसका आयोजन Cittamindful Trust द्वारा किया गया, जिसमें प्रसिद्ध अभिनेता Rakesh Bedi ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। राकेश बेदी ने मंच पर आते ही मशहूर डायलॉग “अस्सलाम-ओ-अलैकुम, ल्यारी दिल्ली में है!” से बातचीत की शुरुआत की और महिला सशक्तिकरण पर भावनात्मक और प्रभावशाली कविता सुनाकर सभी का दिल जीत लिया।

Cittamindful Trust और राकेश बेदी का योगदान
राकेश बेदी वर्ष 2020 से Cittamindful Trust के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और भावनात्मक कल्याण के मिशन का समर्थन कर रहे हैं। इस संस्था की स्थापना Dr. Manika Pal और Dr. Aditi Grover ने की थी। ट्रस्ट का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुँचाना है और यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निःशुल्क काउंसलिंग सेवाएँ प्रदान करता है।

सकारात्मक बदलाव का संदेश
अब तक Cittamindful Trust 78,000 से अधिक लोगों को मानसिक और भावनात्मक सहयोग और उपचार प्रदान कर चुका है। यह कार्यक्रम इस बात का प्रतीक था कि सामूहिक संवेदना, जागरूकता और मिलकर किए गए प्रयास समाज में सकारात्मक और सार्थक बदलाव ला सकते हैं। Conclave ने उपस्थित सभी लोगों को महिलाओं की शक्ति और संघर्ष की महत्ता को समझने और उसका सम्मान करने का संदेश दिया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!