रानी मुखर्जी ने ‘ब्लैक’ को बताया अपने करियर की सबसे खास फिल्म, संजय लीला भंसाली के विज़न की जमकर की तारीफ

Edited By Updated: 05 Mar, 2026 06:22 PM

rani mukerji recalls working on black credits sanjay leela bhansali

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। एक्टर रानी मुखर्जी ने हाल ही में अपने करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक, संजय लीला भंसाली की 'ब्लैक' को याद किया। इस अनुभव पर बात करते हुए रानी ने भंसाली के भरोसे और विजन को इसका श्रेय दिया, जिसकी वजह से वह अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाईं। भंसाली का नाम आज गुरु दत्त और राज कपूर जैसे दिग्गजों के साथ लिया जाता है। वह एक ऐसे 'लिविंग लेजेंड' बन चुके हैं जिनका सिनेमा बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से कहीं ऊपर है। के. आसिफ जैसे महान निर्देशकों की कतार में खड़े भंसाली ने भारतीय कहानियों को उनकी असलियत और भव्यता के साथ ग्लोबल लेवल पर ले जाने का एक नया बेंचमार्क सेट किया है।

उस पल को याद करते हुए जब उन्हें यह रोल ऑफर हुआ था, रानी ने माना कि उन्हें हैरानी हुई थी कि भंसाली को उन पर इतना यकीन है। उन्होंने कहा, "मैं उस जादू को दोबारा कभी नहीं रच पाऊंगी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि संजय लीला भंसाली को लगता है कि मैं ऐसा चैलेंजिंग रोल निभा सकती हूँ।" उन्होंने बताया कि कैसे डायरेक्टर के इसी भरोसे ने उन्हें अपनी लाइफ की सबसे यादगार परफॉर्मेंस देने के लिए प्रेरित किया।

इस प्रोजेक्ट को अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बताते हुए रानी ने फिल्म के गहरे असर पर भी बात की। उन्होंने कहा, "'ब्लैक' ने मुझे सिखाया कि जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है, उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए।" भंसाली के साथ काम करने के अपने अनुभव से उन्होंने कई गहरे सबक सीखे। अब सबकी निगाहें संजय लीला भंसाली के अगले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'लव एंड वॉर' पर टिकी हैं, जो उनके शानदार करियर का एक और बड़ा अध्याय होने वाला है।
क्या आप 'लव एंड वॉर' की स्टार कास्ट या रानी मुखर्जी की आने वाली फिल्मों के बारे में और जानना चाहेंगे?

