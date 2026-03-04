Aaj Ka Good Luck (5th March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (5th March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 5 मार्च 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की विशेष चाल के कारण कई राशियों के लिए भाग्योदय के संकेत दे रहा है। आज चंद्रमा की स्थिति मन और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगी, वहीं गुरु और शुक्र का...

Aaj Ka Good Luck (5th March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 5 मार्च 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की विशेष चाल के कारण कई राशियों के लिए भाग्योदय के संकेत दे रहा है। आज चंद्रमा की स्थिति मन और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगी, वहीं गुरु और शुक्र का प्रभाव धन, प्रेम और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में परिणाम देगा। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का गुडलक और शुभ उपाय।



आज का विशेष गुडलक मंत्र- “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करने से दिन शुभ रहेगा।



मेष राशि

गुडलक: कार्यक्षेत्र में सफलता के संकेत।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।



वृषभ राशि

गुडलक: आर्थिक लाभ और रुका धन मिलने के योग।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6

उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं।



मिथुन राशि

गुडलक: नए संपर्क से लाभ होगा।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।



कर्क राशि

गुडलक: पारिवारिक सुख और सम्मान में वृद्धि।

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 2

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।



सिंह राशि

गुडलक: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।



कन्या राशि

गुडलक: नौकरी और व्यापार में प्रगति।

शुभ रंग: हल्का हरा

शुभ अंक: 7

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।



तुला राशि

गुडलक: प्रेम और दांपत्य जीवन में मधुरता।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 6

उपाय: राधा-कृष्ण को गुलाल अर्पित करें।



वृश्चिक राशि

गुडलक: रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे।

शुभ रंग: मैरून

शुभ अंक: 8

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।



धनु राशि

गुडलक: भाग्य का साथ मिलेगा।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।



मकर राशि

गुडलक: निवेश से लाभ के संकेत।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 10

उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें।



कुंभ राशि

गुडलक: नए अवसर प्राप्त होंगे।

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 11

उपाय: गरीबों को कंबल या वस्त्र दान करें।



मीन राशि

गुडलक: मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति।

शुभ रंग: पीच

शुभ अंक: 12

उपाय: विष्णु मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं।