फिल्म ‘जब खुली किताब’ में दिखेगा लेट-लाइफ रोमांस, जमेगी पंकज कपूर-डिंपल कपाड़िया की जोड़ी

ZEE5 गर्व से अपनी आगामी फिल्म जब खुली किताब की घोषणा कर रहा है, यह एक प्यारा, हास्यपूर्ण होने के साथ बहुत ही मनमोहक लेट-लाइफ रोमांस है, जिसमें सिनेमा के दिग्गज पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया मुख्य भूमिका में हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। तैयार हो जाइए एक ऐसी प्रेम कहानी के लिए जो किसी भी आम कहानी से अलग है! ZEE5 गर्व से अपनी आगामी फिल्म जब खुली किताब की घोषणा कर रहा है, यह एक प्यारा, हास्यपूर्ण होने के साथ बहुत ही मनमोहक लेट-लाइफ रोमांस है, जिसमें सिनेमा के दिग्गज पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया मुख्य भूमिका में हैं। पहला लुक आपको एक ऐसे पारिवारिक नाटक की झलक देता है जो गर्मजोशी, हंसी और दिल छू लेने वाले पलों से भरा हुआ है। यह फिल्म अप्लॉज़ एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत की गई है और शूस्ट्रैप फिल्म्स के तहत निर्मित है। फिल्म का लेखन और निर्देशन सौरभ शुक्ला ने किया है और यह उनके इसी नाम के मूल नाटक पर आधारित है। यह फिल्म हिंदी ZEE5 पर 06 मार्च 2026 को विशेष रूप से प्रीमियर होने जा रही है।



जब खुली किताब की कहानी गोपाल और अनुसुया के इर्द-गिर्द घूमती है, एक ऐसा दंपत्ति जिसकी दशकों पुरानी साझेदारी एक अप्रत्याशित खुलासे से हिल जाती है। जैसे-जैसे लंबे समय से छिपी सच्चाइयाँ सामने आती हैं, परिवार भावनाओं के तूफान में फंस जाता है, जो कभी दिल को छू लेने वाला होता है, तो कभी मज़ेदार; नतीजतन एक ऐसी कहानी बनती है जो प्यार, साथ, माफ़ी और ज़िंदगी भर साथ रहने के बाद एक-दूसरे को फिर से जानने की खूबसूरत संभावना को दिखाती है।

फिल्म की शानदार कास्ट में अपारशक्ति खुराना शामिल हैं, जो एक युवा वकील की भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी आधुनिक सोच कहानी में एक नया आयाम जोड़ती है। इसके अलावा मानसी पारेख, समीर सोनी और नौहीद साइरसी भी शामिल हैं, जो इस मनमोहक पारिवारिक कहानी में गहराई और बहुरूपिता का भाव जोड़ते हैं।



फिल्म के बारे में बात करते हुए, &TV की चीफ चैनल ऑफिसर और हिंदी ZEE5 की बिज़नेस हेड, कावेरी दास ने कहा, “जब खुली किताब यह याद दिलाती है कि प्यार के लिए कोई समय सीमा या समाप्ति तारीख नहीं होती। ZEE5 पर, हम हमेशा ऐसी कहानियों की तलाश में रहते हैं जो नई लगें और साथ ही गहराई से जुड़ी हुई भी हों, और यह फिल्म बिल्कुल यही करती है यह दूसरे मौके की खूबसूरती और अपनों को माफ़ करने के साहस का जश्न मनाती है। पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ, दर्शक गर्मजोशी, हास्य और भावनात्मक सच्चाई का एक अनोखा मिश्रण देख सकते हैं। उनकी केमिस्ट्री और फिल्म की अनोखी कहानी इसे हमारी प्रस्तुतियों में एक खास जोड़ बनाती है। हमें अपने सब्सक्राइबर्स तक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पहुंचाने पर गर्व है।”



अप्लॉज एंटरटेनमेंट के मूवीज़ के बिज़नेस हेड सुनील चैनानी ने कहा, “’जब खुली किताब’ एक ऐसी कहानी है जो अपनी ज़बरदस्त गर्मजोशी, ईमानदारी और बारीकी से देखे गए रिश्तों की वजह से हमसे जुड़ गई। हम हमेशा ऐसी कहानियों की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने किरदारों के माध्यम से पारंपरिक सोच को चुनौती देती हैं, और यह फिल्म बेहद आकर्षक और संवेदनशील अंदाज़ में यही करती है। सौरभ शुक्ला के बारीक लेखन एवं निर्देशन, और पंकज कपूर व डिंपल कपाड़िया जैसे दिग्गज कलाकारों द्वारा इन किरदारों को जीवंत बनाने के साथ, यह फिल्म दर्शकों को व्यक्तिगत और गहराई से जुड़ी हुई महसूस कराती है। हमें ZEE5 के साथ मिलकर यह कहानी पेश करते हुए खुशी हो रही है, जो याद दिलाती है कि प्यार को फिर से खोजने के लिए कभी देर नहीं होती।”



लेखक और निर्देशक सौरभ शुक्ला ने कहा, “जब खुली किताब के दिल में सच्ची, बेबाक सच्चाई है, वह सच्चाई जो ज़िंदगी में उलट-पुलट कर सकती है, लेकिन अंततः स्पष्टता और मुक्ति भी देती है। रिश्ते, खासकर लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते, अनकही भावनाओं, अनसुलझे संघर्षों और अप्रत्याशित कोमलता से भरे होते हैं। यह कहानी इसी सबको उजागर करती है, और उलझनों में भी हास्य के पल खोजती है। यह असली लोगों के बारे में है जो मुश्किल सच का सामना करते हैं, और यह पता लगाते हैं कि प्यार अपने सभी कमियों, बेचैनी और छुटकारा दिलाने वाले रूपों में सबसे मुश्किल तूफ़ानों से भी बच सकता है। मुझे उम्मीद है कि दर्शक गोपाल और अनुसुया में खुद को देखेंगे और उनकी यात्रा से भावुक होंगे।”

पुरानी यादों को आधुनिक भावनात्मक जटिलताओं के साथ मिलाते हुए, 'जब खुली किताब' एक ऐसी शादी की दिल को छू लेने वाली लेकिन मज़ेदार कहानी है, जिसे सच में परखा गया है और जिसमें दोबारा प्यार होने की गुंजाइश है।