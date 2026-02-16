Main Menu

सलमान खान फिल्म्स ने ‘बैटल ऑफ गलवान’ से पहले जारी की खास वीडियो सीरीज़

16 Feb, 2026

salman khan films releases special video series ahead of battle of galwan

'बैटल ऑफ गलवान' के टीज़र को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद, सलमान खान फिल्म्स लगातार दर्शकों के दिलों को छू रहा है। हाल ही में रिलीज़ हुए गानों 'मातृभूमि' और 'मैं हूँ' ने देशभक्ति के जज्बे को और बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली। 'बैटल ऑफ गलवान' के टीज़र को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद, सलमान खान फिल्म्स लगातार दर्शकों के दिलों को छू रहा है। हाल ही में रिलीज़ हुए गानों 'मातृभूमि' और 'मैं हूँ' ने देशभक्ति के जज्बे को और बढ़ा दिया है, जिसे हर तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है। अब, मेकर्स ने असली आर्मी दिग्गजों और उनके परिवारों के वीडियो की एक खास सीरीज पेश की है, जो हर सैनिक के पीछे खड़ी उनकी खामोश ताकत का सम्मान करती है। इन वीडियोज़ को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "बैटल ऑफ गलवान उन आर्मी वेटरन्स के परिवारों को सलाम करता है जिन्होंने हर पोस्टिंग, हर विदाई और हर घर वापसी को जिया है "

पहले वीडियो में तीसरी गोरखा राइफल्स के कर्नल महीप सिंह चड्ढा की बेटी मिसेज गानवी चड्ढा नज़र आ रही हैं, जिन्होंने 1965 और 1971 की जंग लड़ी थी। वो बड़े प्यार से उन दिनों को याद करती हैं जब उनके पति फील्ड एरिया में तैनात थे और बात करने के लिए लोकल एक्सचेंज के जरिए कॉल बुक करनी पड़ती थी, वो भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ। उन्होंने बताया कि कैसे घरवाले उन्हें बहुत याद करते थे, खासकर उनका पसंदीदा खाना बनाते वक्त, और छुट्टियां मनाकर जब वो घर लौटते थे, तब वही खाना साथ बैठकर खाने में और भी ज्यादा स्वाद आता था।

 

 

दूसरे वीडियो में, 16 बिहार रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल जगदीप मनचंदा (रिटायर्ड) की पत्नी मिसेज सविंदर मनचंदा उन तनाव भरे दिनों को याद करती हैं, जब उनके पति की यूनिट को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया था। वह इलाका वांगचुक जनजाति का था और वहां हमेशा खतरा बना रहता था। टेलीफोन की लाइनें बहुत दूर और आवाज साफ नहीं होती थी, लेकिन बस उनकी आवाज सुन लेना ही उन्हें तसल्ली देने के लिए काफी था।

 

 

 

 

 

तीसरे वीडियो में खुद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जगदीप मनचंदा नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने 1972 से 2003 तक देश की सेवा की। वो आर्मी में बिताए अपने 32 सालों के सफर को अपनी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बताते हैं। उन्होंने गलवान घाटी के संघर्ष समेत कई मुश्किल ऑपरेशन्स को याद किया और भारतीय सेना के प्रति अपना आभार जताया।

इन दिल छू लेने वाली कहानियों के जरिए, सलमान खान फिल्म्स न सिर्फ उन जवानों को सलाम कर रहा है, बल्कि उन परिवारों को भी श्रद्धांजलि दे रहा है जिनकी हिम्मत और कुर्बानियां हर वर्दी की असली ताकत होती हैं।

​सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान द्वारा प्रोड्यूस और अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी 'बैटल ऑफ गलवान' का मकसद बहादुरी, बलिदान और जज्बे की एक सच्ची तस्वीर पेश करना है। चित्रांगदा सिंह के अहम रोल के साथ, यह फिल्म युद्ध की गंभीरता और परिवार के प्यार के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बनाने की कोशिश करती है।

