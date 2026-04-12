ब्लैक ड्रेस में  Shweta Tiwari का किलर अवतार, 45 की उम्र में भी 20 साल की Actress को दी टक्कर

Mumbai : टीवी इंडस्ट्री की Queen और अपनी फिटनेस से उम्र को मात देने वाली अभिनेत्री Shweta Tiwari एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट को लेकर चर्चा के केंद्र में हैं। हाल ही में साझा की गई तस्वीरों में श्वेता ने काले रंग के एक बेहद खूबसूरत और हैवी...

Mumbai : टीवी इंडस्ट्री की Queen और अपनी फिटनेस से उम्र को मात देने वाली अभिनेत्री Shweta Tiwari एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट को लेकर चर्चा के केंद्र में हैं। हाल ही में साझा की गई तस्वीरों में श्वेता ने काले रंग के एक बेहद खूबसूरत और हैवी एम्बेलिश्ड गाउन में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा है। उनके इस गॉथिक ग्लैम लुक ने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है।

शानदार गाउन और बारीकी से किया गया काम

इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी ने एक ब्लैक को-ऑर्ड सेट इंस्पायर्ड गाउन पहना है, जो आधुनिकता और परंपरा का एक बेहतरीन मेल है। गाउन के ऊपरी हिस्से पर काले मोतियों और सेक्विन का हैवी वर्क किया गया है।

इस आउटफिट की सबसे बड़ी खासियत इसके फ्रिंज्ड स्लीव्स हैं। कंधे से नीचे की ओर गिरती हुई बारीक मोतियों की लड़ियां श्वेता के लुक में एक ड्रामा और रॉयल टच जोड़ रही हैं। गाउन का निचला हिस्सा सैटिन फैब्रिक का बना हुआ है, जिसमें एक हाई-थाई स्लिट और लंबी ट्रेल है, जो उन्हें किसी फिल्म स्टार जैसा भव्य लुक दे रही है।

मेकअप और एक्सेसरीज का जादू

श्वेता के इस लुक को पूरा करने के लिए उनके स्टाइलिस्ट ने एक्सेसरीज को न्यूनतम लेकिन प्रभावशाली रखा है। उन्होंने लंबे और चमकदार डायमंड डैंगलर्स पहने हैं, जो उनके डार्क आउटफिट के साथ एक बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट बना रहे हैं। गले में गाउन के फैब्रिक से मैच करता हुआ एक एम्बेलिश्ड चोकर नेकलेस उनके लुक को और भी शार्प बना रहा है।

Shweta ने न्यूड ग्लैम मेकअप को चुना है। स्मोकी आईज, विंग्ड लाइनर और म्यूट पिंक लिपस्टिक उनके चेहरे की बनावट को खूबसूरती से उभार रही है। उनके बालों को खुला छोड़कर एक साइड वेव स्टाइल दिया गया है, जो एक क्लासिक विंटेज लुक दे रहा है।

