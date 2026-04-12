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ब्लैक ड्रेस में  Shweta Tiwari का किलर अवतार, 45 की उम्र में भी 20 साल की Actress को दी टक्कर

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 03:58 PM

shweta tiwari

Mumbai : टीवी इंडस्ट्री की Queen और अपनी फिटनेस से उम्र को मात देने वाली अभिनेत्री   Shweta Tiwari एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट को लेकर चर्चा के केंद्र में हैं। हाल ही में साझा की गई तस्वीरों में श्वेता ने काले रंग के एक बेहद खूबसूरत और हैवी...

Mumbai : टीवी इंडस्ट्री की Queen और अपनी फिटनेस से उम्र को मात देने वाली अभिनेत्री   Shweta Tiwari एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट को लेकर चर्चा के केंद्र में हैं। हाल ही में साझा की गई तस्वीरों में श्वेता ने काले रंग के एक बेहद खूबसूरत और हैवी एम्बेलिश्ड गाउन में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा है। उनके इस गॉथिक ग्लैम लुक ने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है।

Shweta Tiwari

शानदार गाउन और बारीकी से किया गया काम
इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी ने एक ब्लैक को-ऑर्ड सेट इंस्पायर्ड गाउन पहना है, जो आधुनिकता और परंपरा का एक बेहतरीन मेल है। गाउन के ऊपरी हिस्से पर काले मोतियों और सेक्विन का हैवी वर्क किया गया है। 

Shweta Tiwari

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इस आउटफिट की सबसे बड़ी खासियत इसके फ्रिंज्ड स्लीव्स हैं। कंधे से नीचे की ओर गिरती हुई बारीक मोतियों की लड़ियां श्वेता के लुक में एक ड्रामा और रॉयल टच जोड़ रही हैं। गाउन का निचला हिस्सा सैटिन फैब्रिक का बना हुआ है, जिसमें एक हाई-थाई स्लिट और लंबी ट्रेल है, जो उन्हें किसी फिल्म स्टार जैसा भव्य लुक दे रही है।

Shweta Tiwari

मेकअप और एक्सेसरीज का जादू
श्वेता के इस लुक को पूरा करने के लिए उनके स्टाइलिस्ट ने एक्सेसरीज को न्यूनतम लेकिन प्रभावशाली रखा है।  उन्होंने लंबे और चमकदार डायमंड डैंगलर्स पहने हैं, जो उनके डार्क आउटफिट के साथ एक बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट बना रहे हैं। गले में गाउन के फैब्रिक से मैच करता हुआ एक एम्बेलिश्ड चोकर नेकलेस उनके लुक को और भी शार्प बना रहा है।

Shweta Tiwari

Shweta ने न्यूड ग्लैम मेकअप को चुना है। स्मोकी आईज, विंग्ड लाइनर और म्यूट पिंक लिपस्टिक उनके चेहरे की बनावट को खूबसूरती से उभार रही है। उनके बालों को खुला छोड़कर एक साइड वेव स्टाइल दिया गया है, जो एक क्लासिक विंटेज लुक दे रहा है।
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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