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‘नागबंधम’ का पहला गाना ‘नमो रे’ रिलीज, भक्ति और अध्यात्म से भरी फिल्म की झलक ने फैंस का दिल जीत लिया

Edited By Updated: 15 Mar, 2026 03:53 PM

the first song of nagabandham namo re has been released

​​​​​​​फिल्म ‘नागबंधम’ के मेकर्स ने उसका पहला गाना ‘नमो रे’ रिलीज कर दिया है, जो सीधे दर्शकों को आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण दुनिया में ले जाता है। यह गाना न केवल संगीत में दमदार है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। फिल्म ‘नागबंधम’ के मेकर्स ने उसका पहला गाना ‘नमो रे’ रिलीज कर दिया है, जो सीधे दर्शकों को आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण दुनिया में ले जाता है। यह गाना न केवल संगीत में दमदार है, बल्कि फिल्म की कहानी की नींव और भावनाओं का सार भी पेश करता है। सोशल मीडिया पर मेकर्स ने लिखा“#Nagabandham के आध्यात्मिक महाकाव्य के साथ भक्ति की एक नई दुनिया में कदम रखें पहला गाना #NamoRe अब रिलीज हो चुका है 

गाने का लिंक देखें

 

 

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‘नमो रे’ गाने में पारंपरिक भक्ति भाव और शानदार संगीत का मिश्रण है। इसका हर नोट दर्शकों को आस्था और अध्यात्म की अलग दुनिया में ले जाता है। फैंस इस गाने की धुन और भावनाओं में पूरी तरह खो जाते हैं। फिल्म का टीजर भी पहले ही चर्चा में है। इसमें भव्य बैकग्राउंड म्यूजिक, शानदार स्क्रीन प्रेजेंटेशन और पौराणिक दुनिया की झलक दिखाई देती है, जो भारतीय लोक कथाओं और संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। फिल्म की कहानी और निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है, जबकि इसे प्रोड्यूस किया है किशोर अन्नपुरेड्डी और निशिता नागिरेड्डी। फिल्म 2026 की गर्मियों में पैन-इंडिया रिलीज के लिए तैयार है।

 

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