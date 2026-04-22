'डार्लिंग' के 16 साल: वह फिल्म जिसने प्रभास को हर दिल का चहेता सुपरस्टार बनाया

सोलह साल बीत जाने के बाद भी फिल्म 'डार्लिंग' दर्शकों के दिलों में उसी तरह बसती है। यह केवल एक रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, बल्कि प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हुई।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सोलह साल बीत जाने के बाद भी फिल्म 'डार्लिंग' दर्शकों के दिलों में उसी तरह बसती है। यह केवल एक रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, बल्कि प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हुई। आज प्रभास पूरे भारत में सुपरस्टार हैं, लेकिन उनके सफर की शुरुआत इसी सरल और जादुई अंदाज वाली फिल्म से हुई थी। अब जब यह फिल्म अपनी सालगिरह पर फिर से थिएटर में रिलीज हो रही है, फैंस को उस दौर की पुरानी यादें ताजा करने का मौका मिल रहा है।

प्रभास की नई पहचान

'डार्लिंग' ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि प्रभास को वह टाइटल भी दिलाया जो आज उनकी पहचान बन गया है। फैंस आज भी उन्हें प्यार से 'डार्लिंग' कहकर बुलाते हैं। इस फिल्म ने उनके सहज और दिलकश अंदाज को पर्दे पर सामने लाकर उन्हें लोगों के करीब पहुंचाया।

काजल अग्रवाल के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री

फिल्म में काजल अग्रवाल और प्रभास की जोड़ी ने बेहद सहज और आकर्षक केमिस्ट्री पेश की। इस शानदार तालमेल ने रोमांटिक और कॉमिक दोनों ही मोमेंट्स को यादगार बना दिया। ए. करुणाकरण के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रोमांस, कॉमेडी और इमोशन का ऐसा मिश्रण दिखाया कि हर उम्र के दर्शक इसे बार-बार देखने को तैयार रहते हैं।

सफलता और थिएटर में वापसी

'डार्लिंग' ने प्रभास को घर-घर में मशहूर बनाने में अहम भूमिका निभाई और उन्हें पैन-इंडिया सुपरस्टार बनने की नींव दी। अब जब यह फिल्म थिएटर में दोबारा रिलीज हो रही है, फैंस को उस पुराने जादू को फिर से जीने का अवसर मिल रहा है। यह सिर्फ एक फिल्म का जश्न नहीं है, बल्कि उस सफर का भी उत्सव है जिसने प्रभास को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बना दिया।