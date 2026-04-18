स्टेडियम में गूंजेगा द पैराडाइज का गाना 'आया शेर'! फैंस की भारी डिमांड पर SRH ने खरीदे गाने के राइट्स

'द पैराडाइज' 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनकर उभरी है और इसका क्रेज हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 'द पैराडाइज' 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनकर उभरी है और इसका क्रेज हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। नेचुरल स्टार नानी की लीड रोल वाली इस फिल्म ने पहले ही धूम मचा रखी है, और फिल्म का गाना 'आया शेर' रिलीज के बाद से ही ग्लोबल चार्ट्स पर छाया हुआ है। जहां भी यह गाना बजता है, भीड़ झूम उठती है और जहां नहीं बजता, वहां फैंस इसकी जमकर डिमांड कर रहे हैं।

​इस वक्त चल रहे IPL के खुमार के बीच, यह क्रेज अब स्टेडियमों तक भी पहुंच गया है। खासकर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के फैंस स्टेडियम में इस गाने को बजाने की मांग कर रहे थे। फैंस की इस जबरदस्त डिमांड को देखते हुए, फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक तौर पर मैचों के दौरान 'आया शेर' बजाने के राइट्स ले लिए हैं, और अब यह SRH का गाना बनने जा रहा है। स्टेडियम के डीजे ने भी सोशल मीडिया पर इसे टीज़ करते हुए फैंस से इस धमाकेदार एनर्जी को लाइव महसूस करने के लिए तैयार रहने को कहा है।

​इस खबर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि SRH मैनेजमेंट ने आधिकारिक तौर पर शनिवार के मैच से 'आया शेर' ट्रैक बजाने के राइट्स और लाइसेंस ले लिए हैं! अब ऐसी एनर्जी महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए जो पहले कभी नहीं देखी गई"

— DJ Ravish (@djravish) April 16, 2026

यह 'आया शेर' के जबरदस्त क्रेज को साफ दिखाता है और यह भी कि यह गाना जहां भी बजता है, माहौल में जोश भर देता है। नेचुरल स्टार नानी की मौजूदगी वाले इस ट्रैक ने कुछ ही समय में दुनिया भर में धूम मचा दी है। यह गाना लगातार म्यूजिक चार्ट्स पर राज कर रहा है और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है।

​फैंस बड़े उत्साह के साथ नानी के शानदार हुक स्टेप को रिक्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया रील और एडिट्स से भर गया है। यूट्यूब पर 104 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 14 लाख लाइक्स इस बात का सबूत हैं कि लोग इसे कितना पसंद कर रहे हैं। गाने की इस बड़ी कामयाबी ने 'द पैराडाइज' को लेकर माहौल और भी गरमा दिया है, जिससे दुनिया भर के दर्शकों के बीच फिल्म का इंतजार बढ़ गया है।

​SLV सिनेमाज द्वारा प्रोड्यूस की गई 'द पैराडाइज' 21 अगस्त 2026 को आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी इतनी बड़ी है कि खबरों के मुताबिक मेकर्स ने हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स से इंटरनेशनल मार्केट में फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए संपर्क किया है। अपने विजनरी डायरेक्टर, दमदार स्टार कास्ट और ग्रैंड स्केल के साथ, 'द पैराडाइज' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक बड़ा कल्चरल फेनोमेनन बनने की राह पर है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।