शादी के बाद सेट पर लौटी सुपरहिट जोड़ी, ‘राणाबाली’ के सेट पर हुआ ग्रैंड सेलिब्रेशन!

साउथ सिनेमा की फेवरेट जोड़ी Vijay Deverakonda और Rashmika Mandanna एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शादी के बाद दोनों की पहली झलक फिल्म ‘राणाबाली’ के सेट से सामने आई है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। साउथ सिनेमा की फेवरेट जोड़ी Vijay Deverakonda और Rashmika Mandanna एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शादी के बाद दोनों की पहली झलक फिल्म ‘राणाबाली’ के सेट से सामने आई है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है।

सेट पर हुआ ग्रैंड वेलकम और सेलिब्रेशन

फिल्म के प्रोडक्शन हाउस Mythri Movie Makers ने सोशल मीडिया पर एक खास फोटो शेयर की, जिसमें पूरी टीम के साथ विजय और रश्मिका नजर आ रहे हैं। शादी के बाद जैसे ही ये दोनों सेट पर पहुंचे, पूरी टीम ने केक काटकर उनका शानदार स्वागत किया और उनकी नई जिंदगी के लिए ढेरों शुभकामनाएं दीं।

‘राणाबाली’ में दिखेगा इतिहास का अनसुना चैप्टर

फिल्म ‘राणाबाली’ 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक मानी जा रही है। इसमें विजय देवरकोंडा एक खतरनाक योद्धा के किरदार में नजर आएंगे, जबकि रश्मिका मंदाना ‘जयम्मा’ बनकर कहानी में इमोशनल टच जोड़ेंगी। यह फिल्म भारत के इतिहास के उन अनसुने पन्नों को बड़े पर्दे पर पेश करेगी, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।

‘ओ मेरे साजन’ ने जीता फैंस का दिल

फिल्म का हाल ही में रिलीज हुआ गाना “ओ मेरे साजन” पहले ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।

इस गाने में पुराने दौर के सेटअप के बीच विजय और रश्मिका की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। शानदार विजुअल्स और दिल छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म के लिए बज को और हाई कर रहा है।

दमदार टीम और ग्लोबल लेवल का प्रोजेक्ट

इस फिल्म को डायरेक्टर Rahul Sankrityan ने बनाया है, जबकि प्रोडक्शन की जिम्मेदारी वाई. रवि शंकर और नवीन येर्नेनी ने संभाली है। खास बात यह है कि फिल्म में इंटरनेशनल एक्टर Arnold Vosloo भी नजर आएंगे, जो इसे ग्लोबल अपील देते हैं।

कब होगी रिलीज?

फैंस का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं है। ‘राणाबाली’ 11 सितंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, और माना जा रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर सकती है।