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कौन हैं Zanai Bhosle ? दादी Asha Bhosle की तरह सुरों से जीत रहीं दिल

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 04:49 PM

who is janai bhosle

Mumbai : प्रख्यात गायिका Asha Bhosle को लेकर हाल ही में आई खबरों के बीच उनकी पोती जनाई भोसले एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। शनिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पोती जनाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया था...

 Mumbai : प्रख्यात गायिका Asha Bhosle को लेकर हाल ही में आई खबरों के बीच उनकी पोती जनाई भोसले एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। 

Who is Janai Bhosle

दादी की राह पर चल रहीं जनाई

Zanai Bhosle,  Asha Bhosle के बेटे आनंद भोसले की बेटी हैं। संगीत से जुड़े परिवार में पली-बढ़ी जनाई को भी गायकी विरासत में मिली है। उन्होंने अपनी दादी से प्रेरणा लेकर सिंगिंग को करियर के रूप में चुना है। उनका गाना ‘केहंदी है’ दर्शकों के बीच काफी पसंद किया गया था। खुद Asha Bhosle ने भी उनकी प्रतिभा की सराहना की थी। वहीं Salman Khan ने भी उनकी तारीफ कर उन्हें प्रोत्साहित किया था।

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Who is Janai Bhosle

अब एक्टिंग में भी आजमाएंगी किस्मत
सिंगिंग के बाद अब जनाई अभिनय की दुनिया में भी कदम रखने जा रही हैं। वह फिल्म ‘द प्राइड ऑफ भारत- छत्रपति शिवाजी महाराज’ से अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगी, जिसका निर्देशन Sandeep Singh कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जनाई की अच्छी-खासी लोकप्रियता है और इंस्टाग्राम पर उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं।

दादी के लिए खास है जनाई का रिश्ता
जनाई अपनी दादी के बेहद करीब हैं। पिछले साल Asha Bhosle के जन्मदिन पर उन्होंने एक भावुक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें दादी को अपनी ‘छोटी सी आशा’ बताया था। इस संदेश से दोनों के बीच गहरे रिश्ते और भावनात्मक जुड़ाव की झलक साफ देखने को मिलती है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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