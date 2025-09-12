ग्राम पंचायत मकड़ौली में वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित

कांगड़ा केंद्रीय सहकारी समिति बैंक मकड़ौली द्वारा ग्राम पंचायत मकड़ौली में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

रैहन (दुर्गेश कटोच): कांगड़ा केंद्रीय सहकारी समिति बैंक मकड़ौली द्वारा ग्राम पंचायत मकड़ौली में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया।

शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं, डिजिटल लेन-देन की सुरक्षा तथा सरकारी वित्तीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था। इस अवसर पर बैंक मैनेजर वीरेंदर शर्मा ने उपस्थित लोगों को ई-केवाईसी (e-KYC) की प्रक्रिया के बारे में बताया और इसके महत्त्व को समझाया। उन्होंने साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से जागरूक किया तथा ऑनलाइन ठगी से बचाव के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

शर्मा ने कहा कि आज के डिजिटल युग में हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं का सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों को जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, जिनका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाना है।

शिविर में ग्राम पंचायत मकड़ौली के उप-प्रधान अशोक शर्मा सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों ने बैंक द्वारा दी गई जानकारी को उपयोगी और समयानुकूल बताया तथा भविष्य में भी ऐसे शिविरों के आयोजन की मांग की। कार्यक्रम का संचालन बैंक स्टाफ द्वारा किया गया और अंत में वीरेंदर शर्मा ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि बैंकिंग जागरूकता ही वित्तीय स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है।