  • बारिश से बचने के लिए एक दुकान में रुक गई महिला... फिर करोड़पति बनकर बाहर निकली, जानें कैसे

Edited By Parveen Kumar,Updated: 21 Aug, 2025 07:16 PM

a woman stranded in the rain bought a lottery ticket and became a millionaire

चीन के यु्न्नान प्रांत में एक महिला की किस्मत ने अचानक करवट ली और वह करोड़पति बन गई। यह घटना 8 अगस्त की है, जब महिला बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वह पास की एक लॉटरी की दुकान में गई। वहां उसने...

नेशनल डेस्क: चीन के यु्न्नान प्रांत में एक महिला की किस्मत ने अचानक करवट ली और वह करोड़पति बन गई। यह घटना 8 अगस्त की है, जब महिला बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वह पास की एक लॉटरी की दुकान में गई। वहां उसने एक लॉटरी टिकट खरीद लिया, जो उसके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया।

क्या हुआ?

यु्क्सी शहर की यह महिला जब बारिश से बचने के लिए लॉटरी शॉप में गई, तो उसने दुकानदार से पूछा, “क्या आपके पास स्क्रैच कार्ड हैं? जब तक बारिश रुके, कुछ खेलना चाहती हूं।” दुकानदार ने उसके लिए स्क्रैच कार्ड का पूरा बुकलेट दिया, जिसमें करीब 30 टिकट थे। हर टिकट की कीमत 30 युआन (लगभग 250 रुपये) थी। महिला ने कुल 900 युआन (लगभग 12,500 रुपये) खर्च किए।

किस्मत ने बदला खेल

जब महिला ने छठा टिकट स्क्रैच किया, तो वह जीत गई 10 लाख युआन (लगभग 1.4 करोड़ रुपये या 140,000 अमेरिकी डॉलर)। यह अचानक जीत उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दी।

