आयरलैंड में हमले के बाद खौफजदा भारतीय ने कहा-‘‘अब यहां नहीं रह सकता...भारत लौट रहा हूं’’

International Desk: आयरलैंड के डबलिन में रहने वाले एक भारतीय पर सप्ताहांत के दौरान कुछ किशोरों ने हमला कर दिया था। इस घटना के बाद उन्होंने कहा है कि वह भारत वापस आ रहे हैं और आयरलैंड में रहने वाले (भारतीय) समुदाय के लोग डरे हुए हैं। उक्त व्यक्ति ने आयरलैंड की मीडिया को नाम न छापने की शर्त पर बताया कि रविवार शाम को जब वह फेयरव्यू पार्क से घर लौट रहे थे तब तीन लोगों ने उन पर हमला कर दिया था तथा उनमें से एक हमलावर ने उनके पेट में लात मारी थी।

उन्होंने ‘द जर्नल' को बताया कि जब उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की तो दो अन्य लोग भी हमलावर के साथ मिलकर उन्हें मारने लगे। पीड़ित ने बताया कि वह जमीन पर गिर गए थे, इसके बाद आरोपी उन्हें लात-घूंसे मारते रहे। उनमें से एक ने पानी की बोतल उनकी (पीड़ित) आंख पर मार दी, जिससे उनकी आंख में गहरा घाव हो गया और भारी रक्तस्राव होने लगा। आयरलैंड की पुलिस ने कहा कि वह इस घटना की जांच कर रही है। पीड़ित ने बताया कि इस घटना के बाद से उनके माता-पिता चिंतित हैं और उन्होंने उनसे (पीड़ित) वापस लौटने के लिए कहा है, इसलिए अब वह वापस भारत जा रहे हैं।