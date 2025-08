WWE फैंस सदमे में! इस दिग्गज पहलवान की मौत के बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा, उनका एक ऐसा राज जो किसी को नहीं था पता

नेशनल डेस्क। पिछले गुरुवार को दुनिया को अलविदा कह गए WWE दिग्गज हल्क होगन के निधन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब तक यही माना जा रहा था कि 71 साल की उम्र में उनका निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ था लेकिन हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक वो लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे।

कैंसर की जंग लड़ रहे थे हल्क होगन

रिपोर्ट में बताया गया है कि हल्क होगन को AFib (अतालता) की समस्या थी जिसके कारण उनके दिल की धड़कन में लगातार उतार-चढ़ाव आ रहा था लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि निधन से पहले वो ल्यूकीमिया CLL नाम के एक गंभीर कैंसर से भी जूझ रहे थे। यह एक प्रकार का कैंसर है जो सफेद रक्त कोशिकाओं (वाइट ब्लड सेल्स) को प्रभावित करता है। होगन ने अपनी बीमारी को फैंस और आम जनता से छुपा कर रखा था जिससे सभी यही मानते थे कि वो पूरी तरह फिट हैं।

गर्दन की सर्जरी के बाद बिगड़ी थी हालत

रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 में हुई गर्दन की सर्जरी के बाद उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें दिल की समस्या हुई और 71 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। होगन की बीमारी को लेकर किसी को कोई जानकारी नहीं थी जिससे यह खुलासा उनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका है।

