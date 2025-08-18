' अल्लाह ने मुझे रक्षक बनाया, शहादत मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश' – इंडियन आर्मी से हारने वाले पाक आर्मी चीफ मुनीर का बयान

भारत-पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान की सेना ने जनरल असीम मुनीर को पदोन्नत करते हुए उन्हें चीफ मार्शल बना दिया था। यह कदम उस समय पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना गया, जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था।

इस्लामाबादः भारत-पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान की सेना ने जनरल असीम मुनीर को पदोन्नत करते हुए उन्हें चीफ मार्शल बना दिया था। यह कदम उस समय पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना गया, जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था।

मुनीर ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान इस पदोन्नति को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था – “अगर कोई पूछे कि इस संघर्ष में किसे जीत मिली, तो हम यही कहेंगे कि मुझे चीफ मार्शल बना दिया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जीत किसकी हुई।”

ब्रुसेल्स में दिया गया नया बयान

हाल ही में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित एक उच्च स्तरीय सुरक्षा और कूटनीतिक बैठक में असीम मुनीर ने एक बार फिर चर्चा बटोरी। इस बार उन्होंने भारत पर आरोप लगाने के बजाय, खुद के इरादों और भूमिका को लेकर बयान दिया।

मुनीर ने कहा: “मुझे राजनीति में जाने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो अल्लाह ने पाकिस्तान का रक्षक बनाकर भेजा है। मैं एक सैनिक हूं, और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है।”

उन्होंने उन अटकलों को पूरी तरह खारिज किया जिनमें दावा किया जा रहा था कि वे प्रधानमंत्री पद के लिए तैयारी कर रहे हैं या सत्ता परिवर्तन की योजना में शामिल हैं। “यह सरासर झूठ है कि प्रधानमंत्री को हटाया जा रहा है। मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है,” उन्होंने दोहराया।

भारत और अफगानिस्तान को दी चेतावनी

हालांकि, मुनीर ने अपनी पुरानी सख्त भाषा भी बरकरार रखी। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वह प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए पाकिस्तान की आंतरिक शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।



मुनीर ने कहा,“भारत अफगानिस्तान के ज़रिए हमारे देश में अस्थिरता फैलाने की साजिश कर रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे,”। उन्होंने अफगानिस्तान को भी परोक्ष रूप से चेताया कि अगर उसकी धरती से पाकिस्तान के खिलाफ गतिविधियां चलती रहीं, तो उसका जवाब दिया जाएगा।

आर्थिक मोर्चे पर भरोसा: 'मिनरल्स से उतरेगा कर्ज'

पाकिस्तान की डांवाडोल अर्थव्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर मुनीर ने भरोसा जताते हुए कहा: “हमारे पास मिनरल्स का खजाना है – ख़ासकर बलूचिस्तान के रेको डिक क्षेत्र में। हम इन्हें जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर पाकिस्तान का कर्ज उतार सकते हैं।”

उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान अगले साल से रेको डिक से 2 अरब डॉलर सालाना की आय की उम्मीद कर रहा है। यह आय अमेरिका और चीन समेत वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर सकती है।

विदेश नीति पर संतुलन की बात

मुनीर ने पाकिस्तान की विदेश नीति को लेकर भी स्पष्ट रुख अपनाया और कहा: “हम अमेरिका और चीन – दोनों के साथ रणनीतिक संतुलन बनाए रखेंगे। हम एक को चुनकर दूसरे को खोना नहीं चाहते।”

उनके अनुसार पाकिस्तान की कूटनीति अब एकतरफा गुटबंदी नहीं बल्कि संतुलित साझेदारी पर आधारित होगी।