बचपन में गरीब थे तो बड़े होकर भी गरीबी का खतरा 5 गुना ज्यादा... रिसर्च में सामने आई बड़ी वजह

ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ सोशल सर्विस (ACOSS) और UNSW सिडनी के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में हर छह में से लगभग एक बच्चा गरीबी में जी रहा है। लेकिन बड़े होने पर इन बच्चों का क्या होता है? क्या गरीबी रेखा के नीचे पले-बढ़े होने की परेशानियां...

ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ सोशल सर्विस (ACOSS) और UNSW सिडनी के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में हर 6 में से लगभग एक बच्चा गरीबी में जी रहा है। लेकिन बड़े होने पर इन बच्चों का क्या होता है? क्या गरीबी रेखा के नीचे पले-बढ़े होने की परेशानियां तब खत्म हो जाती हैं, जब वे स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, नौकरी पा लेते हैं और अपना खुद का घर बसा लेते हैं? 'द इकोनॉमिक रिकॉर्ड' में हाल ही में प्रकाशित हमारा शोध बताता है कि बचपन की गरीबी का असर लंबे समय तक रहता है, जो युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों को उनके 20 और 30 के दशक तक प्रभावित करता है।



बचपन में गरीबी के दीर्घकालिक प्रभाव

मने 'हाउसहोल्ड, इनकम एंड लेबर डायनामिक्स इन ऑस्ट्रेलिया' (HILDA) सर्वे के डेटा का उपयोग किया, जो 2001 से ऑस्ट्रेलियाई परिवारों पर नज़र रख रहा है। हमने 2,205 ऐसे लोगों का अध्ययन किया, जिनके बचपन के दौरान उनके परिवार की आय कम से कम तीन वर्षों तक दर्ज की गई थी, और जिनकी आय 24 साल की उम्र के बाद भी कम से कम एक बार पता थी। इससे हमें यह जांचने में मदद मिली कि क्या गरीबी में पले-बढ़े होने का संबंध 24 से 35 वर्ष की आयु में, यानी वयस्क होने पर भी गरीब रहने के बढ़ते जोखिम से है।



ऑस्ट्रेलिया में कोई आधिकारिक गरीबी रेखा नहीं है। इसलिए, हमने गरीबी को परिभाषित करने के लिए 'सापेक्ष आय' (Relative income) के पैमाने का उपयोग किया, जिसका अंतरराष्ट्रीय शोध में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें परिवार की 'डिस्पोजेबल आय' (टैक्स और सरकारी भुगतान, जैसे 'फैमिली टैक्स बेनिफिट्स' के बाद बची आय) को ध्यान में रखा जाता है और परिवार के आकार के हिसाब से इसे समायोजित (Adjust) किया जाता है। डॉलर के हिसाब से, हमने जिस गरीबी रेखा को आधार माना, वह दो बच्चों वाले एक जोड़े के लिए लगभग 72,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) है, और... दो बच्चों वाला सिंगल-पेरेंट परिवार।



हमने पाया कि गरीबी रेखा के नीचे पले-बढ़े बच्चों में, 20 से 30 साल की उम्र के बीच गरीबी में रहने का जोखिम, उन बच्चों की तुलना में 22.4 प्रतिशत अंक अधिक था, जो ऐसे परिवारों में पले-बढ़े थे जिनकी आय गरीबी रेखा के 150 प्रतिशत से 200 प्रतिशत के बीच थी। साफ तौर पर कहें तो, गरीबी रेखा का 200 प्रतिशत (जो हमारे संदर्भ समूह के बचपन की आय की ऊपरी सीमा है) भी 'अमीर' होने के करीब नहीं है। यह बस एक 'मीडियन' (मध्य) आय है: दो बच्चों वाले एक जोड़े के लिए लगभग 144,000 अमेरिकी डॉलर। इसका मतलब यह है कि जो ऑस्ट्रेलियाई बच्चे गरीबी में पले-बढ़े हैं, उनमें वयस्क होने की शुरुआती उम्र में गरीबी में रहने का जोखिम 27 प्रतिशत है, जबकि हमारे संदर्भ समूह में यह जोखिम केवल 5 प्रतिशत है। यानी, यह जोखिम 5 गुना से भी ज्यादा है।



हमने उन लोगों पर भी गौर किया जो गरीबी के करीब की स्थिति में पले-बढ़े थे-यानी जिनके परिवारों की आय गरीबी रेखा के 100 प्रतिशत से 150 प्रतिशत के बीच थी (दो बच्चों वाले एक जोड़े के लिए लगभग 72,000 से 108,000 अमेरिकी डॉलर)। वयस्क होने की शुरुआती उम्र में इनमें भी गरीबी की दर अधिक पाई गई। संदर्भ समूह के बच्चों की तुलना में 8.7 प्रतिशत अंक ज्यादा। इसके विपरीत, हमने पाया कि 'मीडियन' आय से ठीक नीचे वाले समूह और अधिक आय वाले परिवारों में पले-बढ़े लोगों के बीच, वयस्क होने की शुरुआती उम्र में गरीबी को लेकर कोई खास सांख्यिकीय अंतर नहीं था।



सिंगल-पेरेंट परिवारों के बच्चों के लिए 'दोहरी मार'

ऑस्ट्रेलिया में 1.2 मिलियन सिंगल-पेरेंट परिवार हैं। ऐसे परिवारों के बच्चों में इस बात का जोखिम बहुत ज्यादा होता है कि वे वयस्क होने की शुरुआती उम्र तक गरीबी में ही रहें। 2026 के ACOSS-UNSW शोध के अनुसार, 2022-23 में सिंगल-पेरेंट परिवारों के 37 प्रतिशत बच्चे गरीबी में जी रहे थे, जबकि दोनों माता-पिता वाले परिवारों में यह आंकड़ा 11 प्रतिशत था। कम आय वाले सिंगल-पेरेंट परिवारों को कई तरह के दबावों का एक साथ सामना करना पड़ता है: आर्थिक तंगी के अलावा, अकेले माता-पिता को बच्चों से जुड़े वे सभी काम भी करने पड़ते हैं, जिनके लिए कोई भुगतान नहीं मिलता।



देखभाल और घर के काम-काज

सिंगल-पेरेंट परिवारों (जहां केवल एक माता या पिता होते हैं) के बच्चों के गरीबी में रहने की संभावना तो अधिक होती ही है, साथ ही हमारे शोध से पता चला है कि यह गरीबी उनके वयस्क होने तक बनी रहती है। ऐसा शायद उन कई तरह के दबावों के कारण होता है जो एक साथ मिलकर स्थिति को और कठिन बना देते हैं। यह एक दोहरी मार है। अगस्त 2025 में, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया के 2,590 सिंगल पेरेंट्स का सर्वे किया, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएं थीं। उन्होंने पाया कि लगभग 5 में से 4 सिंगल माताओं (78 प्रतिशत) का "बहुत सारा" या "लगभग पूरा" समय अपने परिवार की आर्थिक स्थिति की चिंता करने या उसकी योजना बनाने में बीत जाता है। एक प्रतिभागी ने कहा कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है। आर्थिक तनाव अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है।



गरीबी वयस्क होने तक क्यों बनी रहती है?

हमने उन कई संभावित कारणों की जाँच की, जिनकी वजह से गरीबी जीवन के बाद के चरणों तक बनी रह सकती है। इनमें शिक्षा का स्तर, रोज़गार की कमी, जीवनसाथी के साथ रहने की कम दर और खराब स्वास्थ्य जैसे कारक शामिल हैं। हमने पाया कि जो लोग ज़्यादा अभाव वाले घरों में पले-बढ़े, उनके लिए स्कूल के बाद की पढ़ाई पूरी करना, नौकरी पाना या किसी साथी के साथ रहना आम तौर पर ज़्यादा मुश्किल होता है।



इनमें सिंगल पेरेंट (अकेले बच्चे का पालन-पोषण करने वाले माता-पिता) होने की संभावना भी अधिक थी। स्वास्थ्य से जुड़े कुछ पहलू भी बचपन की आर्थिक परिस्थितियों से जुड़े पाए गए। वयस्क जीवन के ये परिणाम खुद भी गरीबी के जोखिम से जुड़े हैं। लेकिन इन बातों को ध्यान में रखने के बाद भी, बचपन की गरीबी और शुरुआती वयस्क जीवन की गरीबी के बीच एक गहरा संबंध बना रहा।



हम इस बारे में क्या कर सकते हैं?

हमारी रिसर्च में बचपन की गरीबी का कोई एक अकेला कारण सामने नहीं आया है। लेकिन हमारे निष्कर्षों से यह साफ पता चलता है कि बच्चों वाले परिवारों में गरीबी कम करने पर केंद्रित नीतियां लंबे समय तक फायदेमंद साबित हो सकती हैं। वयस्कों में गरीबी को काफी हद तक कम करने के लिए, हमें बच्चों वाले परिवारों, खासकर कम आय वाले सिंगल-पेरेंट परिवारों की आर्थिक कठिनाइयों को सीधे तौर पर कम करने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।



2023 में, अल्बानीज़ सरकार ने कम आय वाले सिंगल पेरेंट्स के लिए आर्थिक मदद बढ़ाई। इसके तहत 'पेरेंटिंग पेमेंट (सिंगल)' पाने की उम्र सीमा को बढ़ाकर तब तक कर दिया गया, जब तक कि सबसे छोटा बच्चा 14 साल का न हो जाए। इस बदलाव से कम से कम 57,000 ऐसे सिंगल पेरेंट्स (मुख्य देखभाल करने वालों) को मदद मिलने की उम्मीद थी, जिनमें से ज्यादातर (91 प्रतिशत) महिलाएं थीं। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, जैसे कि 'फैमिली टैक्स बेनिफिट पार्ट A' के तहत मिलने वाली रकम में विशेष रूप से बढ़ोतरी करना। और अगर हम यह जानना चाहते हैं कि लंबे समय तक रहने वाली गरीबी को कम करने में हमारी नीतियां कितनी सफल रही हैं, तो हमें बेहतर सबूतों की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि हमें लंबे समय तक चलने वाले ऐसे अध्ययन करने होंगे, जिनमें लोगों के बचपन से लेकर वयस्क होने तक के जीवन पर नजर रखी जाए। इससे हम उन मुख्य कारणों को बेहतर ढंग से पहचान पाएंगे, जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के कई लोग दशकों तक गरीबी के जाल में फंसे रहते हैं - या फिर वे कारणों को समझकर इससे बाहर निकल पाते हैं।

