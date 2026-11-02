Daily horoscope : आज का दिन इन राशियों के लिए रहेगा खास, मन की हर मुराद होगी पूरी
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 02 Nov, 2026 08:03 AM
मेष : जमीनी-जायदादी कामों के लिए सितारा चूंकि मजबूत है, इसलिए आपका कदम बढ़त की तरफ
मेष : जमीनी-जायदादी कामों के लिए सितारा चूंकि मजबूत है, इसलिए आपका कदम बढ़त की तरफ रहेगा, शत्रु भी आपकी पकड़ में रहेंगे।
वृष: किसी सज्जन मित्र की मदद के साथ आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।
मिथुन: इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, मैन पावर बाहर भिजवाने, पेंट्स, पैट्रोलियम तथा सी-प्रॉडक्ट्स का काम करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।
कर्क: कारोबारी दशा बेहतर, यत्नों-प्रोग्रामों, संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए समय बेहतर, तबीयत में जिंदादिली, रंगीनी बनी रहेगी।
सिंह : खर्चों के कारण अर्थ दशा पतली रहेगी, वैसे किसी के झांसा में भी न फंसें, सफर भी टाल दें, क्योंकि वह नुकसान वाला होगा।
कन्या : ड्रिंक्स, कैमिकल्स, रंग-रोगन, चिकनाईदार वस्तुओं, पैट्रोलियम तथा सी-प्रॉडक्ट्स का काम करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।
तुला: चूंकि सरकारी कामों के लिए सितारा मजबूत है, इसलिए यत्न करने पर कोई सरकारी बाधा-मुश्कल राह से हट सकती है।
वृश्चिक: मजबूत सितारा आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, शुभ कामों में ध्यान, यत्न करने पर कोई स्कीम भी सिरे चढ़ेगी।
धनु : सितारा पेट के लिए कमजोर, इसलिए तबीयत को सूट न करने वाली वस्तुओं को खान-पान में इस्तेमाल न करें।
मकर: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल रहेगा।
कुंभ: डिस्टर्ब, अशांत, टैंस मन के कारण आप किसी भी काम को हाथ में लेने की हिम्मत न कर सकेंगे।
मीन : यत्न करने पर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग कुछ आगे बढ़ेगी, धार्मिक कामों में रुचि, आम हालात भी सुधरे रहेंगे।