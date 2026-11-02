Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily horoscope : आज का दिन इन राशियों के लिए रहेगा खास,  मन की हर मुराद होगी पूरी

Daily horoscope : आज का दिन इन राशियों के लिए रहेगा खास,  मन की हर मुराद होगी पूरी

Edited By Updated: 02 Nov, 2026 08:03 AM

aaj ka rashifal

मेष : जमीनी-जायदादी कामों के लिए सितारा चूंकि मजबूत है, इसलिए आपका कदम बढ़त की तरफ

मेष : जमीनी-जायदादी कामों के लिए सितारा चूंकि मजबूत है, इसलिए आपका कदम बढ़त की तरफ रहेगा, शत्रु भी आपकी पकड़ में रहेंगे।

वृष: किसी सज्जन मित्र की मदद के साथ आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मिथुन: इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, मैन पावर बाहर भिजवाने, पेंट्स, पैट्रोलियम तथा सी-प्रॉडक्ट्स का काम करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।

कर्क: कारोबारी दशा बेहतर, यत्नों-प्रोग्रामों, संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए समय बेहतर, तबीयत में जिंदादिली, रंगीनी बनी रहेगी।

सिंह : खर्चों के कारण अर्थ दशा पतली रहेगी, वैसे किसी के झांसा में भी न फंसें, सफर भी टाल दें, क्योंकि वह नुकसान वाला होगा।

कन्या : ड्रिंक्स, कैमिकल्स, रंग-रोगन, चिकनाईदार वस्तुओं, पैट्रोलियम तथा सी-प्रॉडक्ट्स का काम करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।

Aaj Ka Good Luck ( 2n November 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

लव राशिफल 2 नवंबर - ख्वाबों का कब तक लूं सहारा अब तो तू आ भी जा खुदारा

आज का राशिफल 2 नवंबर, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (2nd November): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

तुला: चूंकि सरकारी कामों के लिए सितारा मजबूत है, इसलिए यत्न करने पर कोई सरकारी बाधा-मुश्कल राह से हट सकती है।

वृश्चिक: मजबूत सितारा आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, शुभ कामों में ध्यान, यत्न करने पर कोई स्कीम भी सिरे चढ़ेगी।

धनु : सितारा पेट के लिए कमजोर, इसलिए तबीयत को सूट न करने वाली वस्तुओं को खान-पान में इस्तेमाल न करें।

मकर: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल रहेगा।

कुंभ: डिस्टर्ब, अशांत, टैंस मन के कारण आप किसी भी काम को हाथ में लेने की हिम्मत न कर सकेंगे।

मीन : यत्न करने पर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग कुछ आगे बढ़ेगी, धार्मिक कामों में रुचि, आम हालात भी सुधरे रहेंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!