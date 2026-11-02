November 2026 Vrat Tyohar List: दिवाली, छठ से लेकर देवउठनी एकादशी तक, जानें नवंबर 2026 के सभी व्रत-त्योहारों की तिथियां

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 05 Nov, 2026 06:26 AM

November 2026 Vrat-Tyohar List: दीपावली, छठ पूजा और देवउठनी एकादशी समेत इस महीने आएंगे कई बड़े व्रत-त्योहार, देखें तिथियों का पूरी कैलेंडर।

November 2026 Vrat-Tyohar List: धार्मिक दृष्टि से वर्ष 2026 का नवंबर महीना बेहद पवित्र और खास रहने वाला है। इस महीने की शुरुआत अहोई अष्टमी व्रत के साथ होगी और पूरे माह में दीपावली, महापर्व छठ पूजा, देवउठनी एकादशी तथा देव दीपावली जैसे कई बड़े त्योहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जाएंगे।

देवउठनी एकादशी से शुरू होंगे मांगलिक कार्य

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवउठनी (प्रबोधिनी) एकादशी के दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं, जिसके साथ ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। वर्ष 2026 में देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी।





नवंबर 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की पूरी सूची