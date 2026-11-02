November 2026 Vrat Tyohar List: दिवाली, छठ से लेकर देवउठनी एकादशी तक, जानें नवंबर 2026 के सभी व्रत-त्योहारों की तिथियां

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 05 Nov, 2026 06:26 AM
November 2026 Vrat-Tyohar List: दीपावली, छठ पूजा और देवउठनी एकादशी समेत इस महीने आएंगे कई बड़े व्रत-त्योहार, देखें तिथियों का पूरी कैलेंडर।
November 2026 Vrat-Tyohar List: धार्मिक दृष्टि से वर्ष 2026 का नवंबर महीना बेहद पवित्र और खास रहने वाला है। इस महीने की शुरुआत अहोई अष्टमी व्रत के साथ होगी और पूरे माह में दीपावली, महापर्व छठ पूजा, देवउठनी एकादशी तथा देव दीपावली जैसे कई बड़े त्योहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जाएंगे।
देवउठनी एकादशी से शुरू होंगे मांगलिक कार्य
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवउठनी (प्रबोधिनी) एकादशी के दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं, जिसके साथ ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। वर्ष 2026 में देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी।
नवंबर 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की पूरी सूची
|1 नवंबर 2026
|अहोई अष्टमी, कालाष्टमी, राधा कुंड स्नान
|5 नवंबर 2026
|रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी
|6 नवंबर 2026
|धनतेरस, शुक्र प्रदोष व्रत
|7 नवंबर 2026
|काली चौदस, मासिक शिवरात्रि
|8 नवंबर 2026
|नरक चतुर्दशी (छोटी दिवाली), दीपावली एवं लक्ष्मी पूजा
|10 नवंबर 2026
|गोवर्धन पूजा
|11 नवंबर 2026
|भाई दूज (यम द्वितीया)
|13 नवंबर 2026
|छठ पूजा – नहाय-खाय
|14 नवंबर 2026
|छठ पूजा – खरना
|15 नवंबर 2026
|छठ पूजा – संध्या अर्घ्य
|16 नवंबर 2026
|छठ पूजा – उषा अर्घ्य (उगते सूर्य को अर्घ्य) एवं पारण
|17 नवंबर 2026
|गोपाष्टमी
|18 नवंबर 2026
|आमलकी / अक्षय नवमी
|20 नवंबर 2026
|देवउठनी (प्रबोधिनी) एकादशी
|21 नवंबर 2026
|तुलसी विवाह
|23 नवंबर 2026
|वैकुण्ठ चतुर्दशी
|24 नवंबर 2026
|देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती