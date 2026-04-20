Chinese Family: पिता के साथ दफनाई 1.5 करोड़ की Mercedes, फिर जो हुआ उसने सबको चौंकाया

chinese family: एक चीनी परिवार द्वारा की गई भव्य श्रद्धांजलि उस समय उलटी पड़ गई जब सरकार ने उन्हें फटकार लगाई और अंतिम संस्कार समारोह में एक लग्जरी कार को दफनाए जाने के बाद माफी मांगने के लिए मजबूर किया। यह घटना उत्तरी लियाओनिंग प्रांत में घटी, जहां...

Chinese Family: एक चीनी परिवार द्वारा की गई भव्य श्रद्धांजलि उस समय उलटी पड़ गई जब सरकार ने उन्हें फटकार लगाई और अंतिम संस्कार समारोह में एक लग्जरी कार को दफनाए जाने के बाद माफी मांगने के लिए मजबूर किया। यह घटना उत्तरी लियाओनिंग प्रांत में घटी, जहां 70 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति का निधन हो गया। वह कारों के शौकीन थे, जिसके कारण उनके बच्चों ने लगभग 11 लाख युआन (1.49 करोड़ रुपये) की Mercedes-Benz S450L को पिता की कब्र के साथ ही दफनाया। वाहन पर लगी "8888" नंबर प्लेट की कीमत भी कम से कम 1,00,000 युआन (13.6 लाख रुपये) बताई जा रही है।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, जर्मन कार को लाल कपड़े से ढका गया था और साइड मिरर पर लाल रिबन बांधे गए थे। वाहन को नीचे उतारने और दफनाने में मदद करने वाले ग्रामीणों को परिवार के एक पुरुष सदस्य ने 500 युआन (6,812 रुपये) के लाल लिफाफे दिए। अगले दिन अधिकारियों ने स्थानीय नागरिक मामलों के ब्यूरो ने परिवार को अवैध दफन के लिए फटकार लगाई, जिसका कारण 'सामंती अंधविश्वास' बताया गया। खुदाई, स्थल की सफाई और पर्यावरण बहाली के खर्चों को वहन करने के अलावा, परिवार ने सार्वजनिक माफी भी मांगी और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

चीन में अंतिम संस्कार

परंपरागत रूप से, Chinese funerals के दौरान, शोक संतप्त लोग मृतक की सुखमय परलोक की कामना के लिए घरों, कारों और घरेलू उपकरणों की कागज की प्रतिकृतियां जलाते हैं। जैसे ही यह खबर चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई, उपयोगकर्ताओं ने परिवार पर अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने का आरोप लगाया, जबकि रिश्तेदारों ने इसे शोक व्यक्त करने का एक तरीका बताया।

लोगों ने दी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया

एक उपयोगकर्ता ने कहा, "यह एक मज़ाक है। वे केवल परलोक की चिंता करते हैं, जीवितों की दुनिया में होने वाले प्रदूषण को अनदेखा करते हैं।" वहीं दूसरे ने कहा, "इस तरह की अज्ञानता वाले अमीर लोग दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या हैं। अधिकारियों को यह भी जांच करनी चाहिए कि क्या उन्होंने कोई अन्य कानून तोड़ा है।"

