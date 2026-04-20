Daily Horoscope : आज इन राशियों की चमकेगी किस्मत, दूर होंगी सभी बाधाएं

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 20 Apr, 2026 07:50 AM
मेष- चू,चे,चो, ला,ली,लू,ले,लो,अ
व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, जो भी काम करें पूरा जोर लगा कर करें,
मेष- चू,चे,चो, ला,ली,लू,ले,लो,अ
व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, जो भी काम करें पूरा जोर लगा कर करें, मानसिक टैंशन-परेशानी बनी रहने का डर।
वृष- ई,उ,ए,ओ,वा,वी,वु,वे,वो
अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कुछ न कुछ बेहतरी जरूर होगी।
मिथुन- क,की,कु,घ,छ,के,को,ह
समय बाधाओं, रुकावटों, मुश्किलों वाला होगा, इसलिए कोई भी काम जल्दबाजी में निपटाना सही नहीं रहेगा, नुक्सान का भय।
कर्क- हि,हे,हु,हो,डा,डी,डू,डे,डो
कामकाज की स्थिति संतोषजनक किन्तु कोई भी यत्न ढीले या अनमने मन के साथ शुरू न करें, फैमिली फ्रंट पर नाराजगी तथा तनातनी रह सकती है।
सिंह- मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टु,टे
दुश्मनों खास कर घटिया शत्रुओं से फासला रखना चाहिए क्योंकि वे आपको नुक्सान पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से न जाने देंगे।
कन्या- टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठे,पे,पो
जनरल सितारा बाधाओं, मुश्किलों, पेचीदगियों वाला, मन पर नैगेटिव सोच प्रभावी रहेगी, धार्मिक कामों में जी न लगेगा।
तुला- रा,री,रू,रे,रो,ता,ती,तू,ते
कोर्ट-कचहरी के कामों के लिए सितारा ढीला, यदि अदालत में जाने के प्रोग्राम को टाला जा सके तो टाल देना चाहिए।
वृश्चिक- तो,ना,नी,नू,ने, यो,या,यि,यु
मिट्टी, रेता, बजरी, टिम्बर, कंस्ट्रक्शन मैटीरियल का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा, कारोबारी कामों में लाभ।
धनु- ये,यो,भा,भी,भू,धा,फ,ढ,भे
आम सितारा आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त, एक्टिव तथा इफैक्टिव रखेगा।
मकर- भो,जा,जी,जू,खि, खा,खु, खो, गा,गि
अर्थ तथा कारोबारी दशा ठीक रहेगी, मगर मन अशांत परेशान रहेगा, मौसम का एक्सपोइजर भी तबीयत को अपसैट रख सकता है।
कुम्भ- गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,द
व्यापार तथा कामकाज की दशा सुखद, यत्नों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मगर मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखना जरूरी।
मीन- दा,दु,थ,झ,दे,दो,चा,चि
मिट्टी, रेता, बजरी, कंस्ट्रक्शन मैटीरियल का काम करने वालों को अपने कारोबारी कामों में लाभ होगा।