तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 16 लोगों की मौत, कई अन्य घायल

तमिलनाडु में विरुधुनगर के पास कट्टानारपट्टी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 16 लोगों की मौत हो गई। इसी की साथ 6 लोग घायल हुए है। फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचा है।

नेशनल डेस्क : तमिलनाडु में विरुधुनगर के पास कट्टानारपट्टी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 16 लोगों की मौत हो गई। इसी की साथ 6 लोग घायल हुए है। फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचा है। खबर अपडेट की जा रही है...