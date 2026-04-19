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तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 16 लोगों की मौत, कई अन्य घायल

Edited By Updated: 19 Apr, 2026 05:38 PM

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तमिलनाडु में विरुधुनगर के पास कट्टानारपट्टी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 16 लोगों की मौत हो गई। इसी की साथ 6 लोग घायल हुए है। फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचा है।

नेशनल डेस्क : तमिलनाडु में विरुधुनगर के पास कट्टानारपट्टी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 16 लोगों की मौत हो गई। इसी की साथ 6 लोग घायल हुए है। फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचा है। खबर अपडेट की जा रही है...

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