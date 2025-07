VIDEO: रूस में फिर भूकंप: 16 घंटे में 125 से ज्यादा झटकों बाद फटा ज्वालामुखी,भीषण तबाही का खतरा!

International Desk: रूस में प्राकृतिक आपदाओं का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां बुधवार को कामचटका प्रायद्वीप और कुरिल द्वीपों में रिकॉर्ड 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया, वहीं गुरुवार को कुरिल आइलैंड्स पर फिर 6.5 तीव्रता का नया भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, गुरुवार सुबह भारतीय समयानुसार 10:57 बजे आया यह भूकंप जमीन से महज 10 किलोमीटर की गहराई में था, जिससे झटके और ज्यादा खतरनाक साबित हुए।

