The burning plane: मलेशिया जा रहे प्लेन में लगी भयानक आग, पायलट की समझदारी से बची 138 यात्रियों की जान (Video)

इंटरनेशनल डेस्कः मलेशिया जा रहे एक प्लेन के इंजन में भीषण आग लगने से 138 यात्रियों की जान आफत में फंस गई। जिसके बाद हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। गुरुवार सुबह करीब पौने एक बजे हुई इमरजेंसी लैंडिंग से बड़ा हादसा होने से बच गया। लैंडिंग इसलिए कराई गई, क्योंकि प्लेन के इंजन में भीषण आग लग गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए ATC अधिकारियों से इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी व तुरंत एक्शन लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट के अधिकारियों ने रनवे पर फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को तैनात होने के आदेश दिए। फिर जहाज की लैंडिंग होते ही इंजन में लगी आग बुझाई गई।

Breaking news : A technical issue on a Hyderabad-Kuala Lumpur flight last night forced it to return to Hyderabad this morning, causing significant inconvenience to passengers. Sparks were seen from one engine 14 minutes after takeoff. The pilot requested and performed an… pic.twitter.com/2tdoj1MSKy — Naseer Giyas (@NaseerGiyas) June 20, 2024