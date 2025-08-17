Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • UN रिपोर्ट ने खोली पोल: गाजा में खाना नहीं मौत बांट रहा अमेरिका ! राहत लेने गए 1760 फिलीस्तीनियों ने गंवाई जान

UN रिपोर्ट ने खोली पोल: गाजा में खाना नहीं मौत बांट रहा अमेरिका ! राहत लेने गए 1760 फिलीस्तीनियों ने गंवाई जान

Edited By Tanuja,Updated: 17 Aug, 2025 03:00 PM

gaza 1760 people confirmed dead trying to source food

गाजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। राहत सामग्री लेने पहुंचे फिलीस्तीनियों को जिंदा रहने के बजाय मौत का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय...

International Desk: गाजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। राहत सामग्री लेने पहुंचे फिलीस्तीनियों को जिंदा रहने के बजाय मौत का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (UN Human Rights Office) ने शुक्रवार को चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए। उसके अनुसार,  27 मई से 13 अगस्त के बीच कम से कम 1,760 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। ये लोग या तो खाने-पीने का सामान लेने गए थे या फिर राहत काफिलों की प्रतीक्षा कर रहे थे।

 ये भी पढ़ेंः-पुतिन से मिलने बाद ट्रंप की जेलेंस्की को सलाहः रूस बहुत बड़ी ताकत...पीछे हट जाओ, डोनेट्स्क वाली शर्त भी बताई


मौत का मैदान बन रहे राहत केंद्र
यूएन रिपोर्ट के मुताबिक, मरने वालों में से 994 लोग खाने-पानी के सेंटर्स के आसपास  मारे गए जबकि 766 लोग राहत काफिलों के रास्ते पर  गोलियों का शिकार बने। एजेंसी ने साफ कहा कि इनमें से अधिकांश मौतें इज़राइली सेना की कार्रवाई में हुईं।गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने दावा किया कि शुक्रवार को ही इज़राइल की गोलीबारी में कम से कम 38 लोग मारे गए जिनमें 12 वे लोग थे जो मानवीय सहायता का इंतजार कर रहे थे।

 

और ये भी पढ़े

अमेरिका और इजराइल पर आरोप
फिलीस्तीनी संगठन और स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका और इज़राइल भोजन के नाम पर जाल बिछा रहे हैं । जैसे ही भूखे लोग सहायता के लिए इकट्ठा होते हैं, उन पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसे मानवीय त्रासदी के बजाय “शिकार का खेल” बताया जा रहा है। वहीं इज़राइली सेना का कहना है कि वह केवल हमास की सैन्य क्षमताओं को खत्म करने के लिए ऑपरेशन  चला रही है और नागरिकों को निशाना बनाने से बचने की कोशिश कर रही है।

  ये भी पढ़ेंः-अलास्का शिखर वार्ता: पुतिन बने विजेता, ट्रंप की रणनीति हुई फेल !
 

गाज़ा में नया सैन्य अभियान
बुधवार को इज़राइल के सैन्य प्रमुख ने गाज़ा में नए ऑपरेशन की मंजूरी दी । इसका उद्देश्य हमास को पूरी तरह खत्म करना और सभी बंधकों को छुड़ाना बताया गया है। सेना अब गाज़ा सिटी और आसपास के घनी आबादी वाले शरणार्थी कैंप्स पर नियंत्रण स्थापित करने की योजना बना रही है। इस अभियान को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। यूएन समर्थित विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इज़राइल की नाकेबंदी और मानवीय सहायता पर पाबंदियों की वजह से गाज़ा में तेजी से भुखमरी फैल रही है। गाजा की स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अब तक इज़राइल की कार्रवाई में 61,827 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।

 

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!