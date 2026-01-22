Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | रेलवे स्टेशन है या 5- स्टार होटल? 100 साल पहले बने 44 प्लेटफॉर्म और 67 ट्रैक वाले स्टेशन को देख खुली रह जाएंगी आपकी आंखे!

रेलवे स्टेशन है या 5- स्टार होटल? 100 साल पहले बने 44 प्लेटफॉर्म और 67 ट्रैक वाले स्टेशन को देख खुली रह जाएंगी आपकी आंखे!

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 03:09 PM

grand central the 100 year old smart station built without modern machinery

रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एकदम से ट्रेन, टिकट और एक भारी भीड़ वाले प्लेटफार्म की तस्वीर दिमाग में आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी हो सकता है, जो अपनी शांति और भव्यता के लिए जाना जाता है?  ये बिल्कुल सच है।...

World Largest Railway Station: रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एकदम से ट्रेन, टिकट और एक भारी भीड़ वाले प्लेटफार्म की तस्वीर दिमाग में आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी हो सकता है, जो अपनी शांति और भव्यता के लिए जाना जाता है?  ये बिल्कुल सच है। अमेरिका के शहर न्यूयार्क में एक ऐसा ही 'ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल' है, जो अपनी इसी खासियत के लिए मशहूर है। इस स्टेशन पर 47 प्लेटफार्म और 67 ट्रैक हैं। यहां से रोजाना भारी तादात में लोग सफर के लिए निकलते हैं, लेकिन फिर भी कभी अव्यवस्था नहीं होती। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में -

न्यूयार्क के इस इलाके में है स्थित

न्यूयार्क के एक इलाके मिडटाउन मैनहट्टन में 42वीं स्ट्रीट और पार्क एवेन्यू के चौराहे पर स्थित है यह स्टेशन। इसकी खासियत यह है कि इसके आस- पास बड़े-बड़े दफ्तर, स्कूल, लाइब्रेरी और ऐतिहासिक इमारतें भी हैं।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

44 प्लेटफॉर्म और 67 ट्रैक का जाल

इस स्टेशन पर 44 प्लेटफॉर्म और 67 ट्रैक को दो अलग-अलग अंडरग्राउंड लेवल्स (स्तरों) में डिजाइन किया है। इसके एक मैजिकल डिजाइन के चलते यहां पर कभी भीड़ नहीं लगती। इस जादुई डिजाइन की वजह से सुबह के व्यस्त घंटों में भी सैकड़ों ट्रेनें बिना किसी शोर और भीड़भाड़ के अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं. न्यूयार्क जैसे भागदौड़ वाले शहर के बीच ऐसी व्यवस्था किसी अजूबे से कम नहीं लगती।

बिना आधुनिक तकनीक के डिजाइन हुआ था स्टेशन

इस स्टेशन की हैरान करने वाली खास बात ये है कि यह स्टेशन आज से 100 साल पहले बना था, जब आज के समय जैसे आधुनिक तकनीकें और मशीनें भी उपलब्ध नहीं थी। यहां के प्लेटफार्म ढलान वाले हैं। स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत इसके 'ढलान वाले प्लेटफॉर्म' हैं, जो ट्रेनों को प्राकृतिक तरीके से धीमा करने में मदद करते हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। इतना ही नहीं, स्टेशन के भीतर 'हिडन लेवल्स' (छिपे हुए स्तर) बनाए गए हैं जो लंबी दूरी के यात्रियों और लोकल मुसाफिरों को अलग-अलग रखते हैं, जिससे कभी अफरा-तफरी नहीं मचती।

PunjabKesari

कला का भी है केंद्र

ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल की पहचान सिर्फ पटरियों तक सीमित नहीं है। यहाँ की विशाल छत पर उकेरी गई नक्षत्रों और तारों की पेंटिंग दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। स्टेशन के मुख्य हॉल में लगी ऐतिहासिक घड़ी आज भी न्यूयॉर्क के लोगों का सबसे पसंदीदा मीटिंग पॉइंट है। मुसाफिरों के लिए यहाँ लग्जरी रेस्तरां, दुकानें और एक विशाल फूड मार्केट मौजूद है, जो इसे एक 'मिनी सिटी' का अहसास कराता है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!