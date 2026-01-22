रेलवे स्टेशन है या 5- स्टार होटल? 100 साल पहले बने 44 प्लेटफॉर्म और 67 ट्रैक वाले स्टेशन को देख खुली रह जाएंगी आपकी आंखे!

रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एकदम से ट्रेन, टिकट और एक भारी भीड़ वाले प्लेटफार्म की तस्वीर दिमाग में आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी हो सकता है, जो अपनी शांति और भव्यता के लिए जाना जाता है? ये बिल्कुल सच है।...

World Largest Railway Station: रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एकदम से ट्रेन, टिकट और एक भारी भीड़ वाले प्लेटफार्म की तस्वीर दिमाग में आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी हो सकता है, जो अपनी शांति और भव्यता के लिए जाना जाता है? ये बिल्कुल सच है। अमेरिका के शहर न्यूयार्क में एक ऐसा ही 'ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल' है, जो अपनी इसी खासियत के लिए मशहूर है। इस स्टेशन पर 47 प्लेटफार्म और 67 ट्रैक हैं। यहां से रोजाना भारी तादात में लोग सफर के लिए निकलते हैं, लेकिन फिर भी कभी अव्यवस्था नहीं होती। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में -

न्यूयार्क के इस इलाके में है स्थित

न्यूयार्क के एक इलाके मिडटाउन मैनहट्टन में 42वीं स्ट्रीट और पार्क एवेन्यू के चौराहे पर स्थित है यह स्टेशन। इसकी खासियत यह है कि इसके आस- पास बड़े-बड़े दफ्तर, स्कूल, लाइब्रेरी और ऐतिहासिक इमारतें भी हैं।

44 प्लेटफॉर्म और 67 ट्रैक का जाल

इस स्टेशन पर 44 प्लेटफॉर्म और 67 ट्रैक को दो अलग-अलग अंडरग्राउंड लेवल्स (स्तरों) में डिजाइन किया है। इसके एक मैजिकल डिजाइन के चलते यहां पर कभी भीड़ नहीं लगती। इस जादुई डिजाइन की वजह से सुबह के व्यस्त घंटों में भी सैकड़ों ट्रेनें बिना किसी शोर और भीड़भाड़ के अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं. न्यूयार्क जैसे भागदौड़ वाले शहर के बीच ऐसी व्यवस्था किसी अजूबे से कम नहीं लगती।

बिना आधुनिक तकनीक के डिजाइन हुआ था स्टेशन

इस स्टेशन की हैरान करने वाली खास बात ये है कि यह स्टेशन आज से 100 साल पहले बना था, जब आज के समय जैसे आधुनिक तकनीकें और मशीनें भी उपलब्ध नहीं थी। यहां के प्लेटफार्म ढलान वाले हैं। स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत इसके 'ढलान वाले प्लेटफॉर्म' हैं, जो ट्रेनों को प्राकृतिक तरीके से धीमा करने में मदद करते हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। इतना ही नहीं, स्टेशन के भीतर 'हिडन लेवल्स' (छिपे हुए स्तर) बनाए गए हैं जो लंबी दूरी के यात्रियों और लोकल मुसाफिरों को अलग-अलग रखते हैं, जिससे कभी अफरा-तफरी नहीं मचती।

कला का भी है केंद्र

ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल की पहचान सिर्फ पटरियों तक सीमित नहीं है। यहाँ की विशाल छत पर उकेरी गई नक्षत्रों और तारों की पेंटिंग दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। स्टेशन के मुख्य हॉल में लगी ऐतिहासिक घड़ी आज भी न्यूयॉर्क के लोगों का सबसे पसंदीदा मीटिंग पॉइंट है। मुसाफिरों के लिए यहाँ लग्जरी रेस्तरां, दुकानें और एक विशाल फूड मार्केट मौजूद है, जो इसे एक 'मिनी सिटी' का अहसास कराता है।