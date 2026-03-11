Surya Transit in Pisces 2026: इन राशियों के लिए शुरू होगा गोल्डन टाइम, बढ़ेगी आय और सम्मान

Surya Transit in Pisces 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का राशि परिवर्तन लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। मार्च महीने में ग्रहों के राजा सूर्य देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य का यह गोचर कई राशियों के लिए नई संभावनाएं और अवसर...

Surya Transit in Pisces 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का राशि परिवर्तन लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। मार्च महीने में ग्रहों के राजा सूर्य देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य का यह गोचर कई राशियों के लिए नई संभावनाएं और अवसर लेकर आ सकता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार 15 मार्च 2026 को सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि मानी जाती है।



सूर्य के इस गोचर से कुछ राशियों को आर्थिक लाभ, करियर में उन्नति, अटके हुए कार्यों की पूर्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन सकते हैं। वहीं इस अवधि में रचनात्मकता, आध्यात्मिकता और संवेदनशीलता भी बढ़ सकती है। आइए जानते हैं सूर्य के मीन राशि में प्रवेश का समय और किन राशियों के लिए यह गोचर शुभ साबित हो सकता है। मार्च में कब होगा सूर्य का गोचर

पंचांग के अनुसार सूर्य देव 15 मार्च 2026 को रात 1 बजकर 8 मिनट पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद सूर्य 14 अप्रैल 2026 की सुबह 9 बजकर 38 मिनट तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, ऊर्जा, प्रसिद्धि और सरकारी कार्यों का कारक माना गया है। वहीं मीन राशि करुणा, आध्यात्मिकता, कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में सूर्य का इस राशि में गोचर कई लोगों के जीवन में भावनात्मक और आध्यात्मिक बदलाव ला सकता है।



वृषभ राशि

सूर्य का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। इस दौरान आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। पहले दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। यदि आप नौकरी या स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल माना जा रहा है। परिवार में बच्चों से जुड़ी चिंताएं भी कम हो सकती हैं और घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा।



मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर राहत देने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से चल रही परेशानियों में कमी आ सकती है और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। जो लोग विदेश में नौकरी, शिक्षा या नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि इस दौरान माता-पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखना जरूरी रहेगा।



कर्क राशि

कर्क राशि के लोगों को इस गोचर के दौरान मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। कई बार ऐसा लग सकता है कि आपके काम में रुकावट आ रही है, लेकिन धैर्य और मेहनत बनाए रखने पर अंततः सफलता मिल सकती है। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। साहस और आत्मविश्वास के दम पर आप मुश्किल परिस्थितियों को संभालने में सफल रहेंगे। परिवार के बड़े सदस्यों और भाई-बहनों के साथ किसी भी तरह के मतभेद से बचना बेहतर रहेगा।



तुला राशि

तुला राशि के लिए सूर्य का यह गोचर योजनाओं को सफल बनाने वाला समय साबित हो सकता है। जो लोग पहले आपके विरोध में थे, वे भी इस दौरान सहयोग करते नजर आ सकते हैं। छिपे हुए विरोधी कमजोर पड़ सकते हैं और कानूनी मामलों में भी आपके पक्ष में निर्णय आने की संभावना है। हालांकि इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचना चाहिए। विदेश से जुड़े कार्यों में भी लाभ मिलने के संकेत हैं।



वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े प्रयासों में सफलता मिलने के योग हैं। परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है। नवविवाहित दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति के संकेत भी मिल सकते हैं। हालांकि जो लोग प्रेम विवाह की योजना बना रहे हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना बेहतर हो सकता है।



मकर राशि

मकर राशि के लिए सूर्य का यह गोचर अवसरों से भरा समय लेकर आ सकता है। नए कार्यों की शुरुआत या किसी महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए समय अनुकूल माना जा रहा है। आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास के कारण कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है।



मीन राशि

मीन राशि के लिए यह गोचर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सूर्य इसी राशि में प्रवेश कर रहा है। इस दौरान मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। सरकारी विभागों में रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। विदेश से जुड़े कार्यों, नौकरी या वीजा से संबंधित प्रयासों में सफलता मिल सकती है। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी होगा। शरीर में दर्द या थकान जैसी समस्याओं को नजरअंदाज न करें।