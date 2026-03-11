Main Menu

US-इजरायल हमलों में ईरान के नए सुप्रीमो मोजतबा घायल; सत्ता संभालने के बाद से ही गायब, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं...!

Edited By Updated: 11 Mar, 2026 03:17 PM

injured or hiding iran s new ayatollah remains missing from public view

मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है। रिपोर्टों में उनके घायल होने की बात कही जा रही है, जबकि सरकार का दावा है कि वह सुरक्षित हैं। इसी बीच दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन गिरने से...

International Desk: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान की सत्ता के शीर्ष पर भी रहस्य और तनाव गहराता जा रहा है। एक ओर क्षेत्र में हमले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर Mojtaba Khamenei को लेकर भी कई तरह की अटकलें सामने आ रही हैं। इसी बीच खबर आई है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई युद्ध के दौरान घायल हो गए हैं। यह जानकारी ईरान के राष्ट्रपति के बेटे Yousef Pezeshkian ने दी। उन्होंने कहा कि चोट लगने के बावजूद खामेनेई “सुरक्षित और ठीक” हैं।

 

रिपोर्टों के मुताबिक खामेनेई पहले दिन हुए United States और Israel के हमलों के दौरान घायल हुए थे। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब उनके स्वास्थ्य और ठिकाने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। मोजतबा खामेनेई ने अभी तक न तो सार्वजनिक रूप से कोई भाषण दिया है और न ही उनके कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिससे रहस्य और बढ़ गया है। विश्लेषकों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते हमलों के कारण अब खाड़ी क्षेत्र के बड़े शहर और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भी खतरे के दायरे में आ सकते हैं।

 

इसी बीच Dubai International Airport के पास दो ड्रोन गिरने की घटना ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। इस घटना में India, Ghana और Bangladesh के नागरिकों समेत चार लोग घायल हो गए। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन सामान्य रूप से जारी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि Iran और Israel के बीच जारी संघर्ष अगर इसी तरह बढ़ता रहा, तो खाड़ी क्षेत्र के रणनीतिक शहर और वैश्विक हवाई अड्डे भी इस युद्ध के दायरे में आ सकते हैं।
  

