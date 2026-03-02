Main Menu

होली पर सोने की गुझिया! इस जिले में मिल रही 24 कैरेट गोल्ड वाली मिठाई, कीमत सुनकर रह जाएंगे दंग!

02 Mar, 2026

gold gujhiya on holi sweets made of 24 carat gold are available in this distric

इस होली 'गोल्डन गुझिया' चर्चा का विषय बनी हुई है।

Golden Gujiya: होली के अवसर पर गुझिया का पारंपरिक स्वाद अब 'प्रीमियम' अवतार ले चुका है। कानपुर के अशोक नगर की एक मिठाई की दुकान पर 24 कैरेट शुद्ध खाद्य ग्रेड (Edible Grade) सोने की परत चढ़ी गुझिया आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अमीर और शाही स्वाद के शौकीनों के लिए तैयार यह गुझिया अपनी कीमत के कारण सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। 

क्या है इस गुझिया की खासियत? 

इस खास गुझिया को बनाने में दुनिया भर के बेहतरीन और प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसकी स्टफिंग में निम्नलिखित सामग्रियां शामिल हैं: 

  • ईरानी पिस्ता और चिलगोजा 
  • केसर, मखाना और शुद्ध मावा 
  • 24 कैरेट एडिबल गोल्ड फॉयल (सोने का वर्क) 

कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान 

अगर आप इस शाही मिठाई का स्वाद चखना चाहते हैं, तो आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। 

गोल्डन गुझिया: ₹31,000 प्रति किलो। 

सिंगल पीस: यदि आप किलो में नहीं खरीदना चाहते, तो एक पीस की कीमत ₹750 है। 

सिल्वर गुझिया: चांदी के वर्क वाली गुझिया ₹2,100 से ₹3,000 प्रति किलो के बीच उपलब्ध है। 

हेल्थ का भी रखा गया है ख्याल 

स्वाद और रॉयल्टी के साथ-साथ दुकानदारों ने सेहत के प्रति जागरूक लोगों का भी ध्यान रखा है। यह प्रीमियम गुझिया 'शुगर-फ्री' (बिना चीनी) विकल्प में भी उपलब्ध है, ताकि मधुमेह के मरीज भी बिना किसी चिंता के इस शाही स्वाद का आनंद ले सकें। 

बनाने की प्रक्रिया और पैकिंग 

पारंपरिक खोया और मेवों की स्टफिंग तैयार करने के बाद इसे सावधानी से डीप फ्राई किया जाता है। क्रिस्पी होने के बाद इस पर असली सोने या चांदी का वर्क चढ़ाया जाता है। इसकी प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स पैकिंग इसे उपहार देने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।
 

