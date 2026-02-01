बहन नोरीन ख़ान की चेतावनी “अगर इमरान ख़ान की आँख को नुकसान पहुंचा, तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा”

इमरान ख़ान की बहन नोरीन ख़ान ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की बिगड़ती सेहत और कथित राजनीतिक उत्पीड़न पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सैन्य प्रतिष्ठान को चेतावनी दी कि यदि इमरान ख़ान की आँख को नुकसान पहुँचा, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इंटरव्यू में...

Islamabad: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान अब भी जेल में बंद हैं। इस बीच, रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वह सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूज़न (जिसे आम भाषा में “आई स्ट्रोक” कहा जाता है) से पीड़ित हैं। यदि समय पर इलाज न हुआ, तो इससे उनकी दृष्टि को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। इमरान ख़ान की बहन नोरीन ख़ान न सिर्फ़ अपने भाई की रिहाई के लिए संघर्ष कर रही हैं, बल्कि अपने बेटे के लिए भी, जो वर्ष 2023 से जेल में बंद है। नोरीन ख़ान ने बताया कि पिछले महीने इमरान ख़ान की जेल के बाहर हुए धरने के दौरान उन्हें बालों से घसीटा गया और वह बेहोश हो गई थीं।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। इसी सप्ताह उन्होंने सैन्य प्रतिष्ठान को एक “अंतिम चेतावनी” देते हुए कहा: “अगर इमरान ख़ान की आँख को ज़रा सा भी नुकसान पहुँचा, तो फिर किसी और की आँख भी सुरक्षित नहीं रहेगी।” इंटरव्यू में नोरीन ख़ान ने अपने परिवार के कथित राजनीतिक उत्पीड़न के साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और कथित यातनाओं पर भी बात की। उन्होंने PTI सदस्य सामी वज़ीर का उदाहरण दिया, जो जेल से बाहर आने के बाद गंभीर शारीरिक चोटों, सर्जरी के निशानों और मानसिक आघात से जूझते पाए गए।

नोरीन का आरोप है कि राज्य संस्थानों ने इमरान ख़ान को परिवार से अलग-थलग करने की कोशिश की और उन पर देश छोड़ने का दबाव भी बनाया गया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह भी आशंका जताई कि राज्य इमरान ख़ान के साथ और भी गंभीर कदम उठा सकता है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी पर निराशा जताई और कहा कि फिलहाल किसी भी तरह का “समझौता” सामने नहीं है।