मामला गड़बड़ हैः हमेशा के लिए अंधे हो सकते इमरान खान! आधी रात को घोर अंधेरे में चोरी से भेजे गए अस्पताल

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 11:57 AM

imran khan s health deteriorated in adiala jail with serious eye condition

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आधी रात गुप्त रूप से अस्पताल ले जाकर आंखों का प्रोसीजर किया गया। PTI का दावा है कि CRVO बीमारी के कारण उनकी दृष्टि खतरे में है। परिवार को बिना सूचना इलाज कराने पर पार्टी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

Islamabad: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने गंभीर चेतावनी दी है। पाकिस्तानी अखबार DAWN की रिपोर्ट पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर कहा है कि अगर इमरान खान को तुरंत और सही इलाज नहीं मिला, तो उनकी एक आंख की रोशनी स्थायी रूप से जा सकती है और वे अंधे भी हो सकते हैं। PTI के मुताबिक इमरान खान की दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन (CRVO) नाम की बीमारी पाई गई है।

 

जेल में डॉक्टरों की जांच में इस बीमारी को बेहद गंभीर और संवेदनशील बताया गया है। पार्टी ने कहा कि मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय में सही इलाज नहीं मिलने पर इमरान की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। पाकिस्तानी अखबार DAWN की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी का आरोप है कि मेडिकल सलाह के बावजूद रावलपिंडी की अडियाला जेल का प्रशासन इमरान खान का इलाज जेल के अंदर ही कराने पर अड़ा हुआ है। PTI ने डॉक्टरों के हवाले से कहा है कि इस बीमारी के इलाज के लिए ऑपरेशन थिएटर और विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है, जो अडियाला जेल में उपलब्ध नहीं हैं।

 

और ये भी पढ़े

पार्टी ने मांग की है कि इमरान खान को उनकी पसंद के किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। पार्टी ने विशेष तौर पर शौकत खानम अस्पताल या किसी अन्य अच्छेे अस्पताल में इलाज कराने की बात कही है। साथ ही परिवार और करीबी लोगों से बिना रोक-टोक मिलने की अनुमति देने की मांग भी की गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आधी रात में जेल से अस्पताल भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि खान को लगभग सवा 2 घंटे तक रखने के बाद रात में ही वापस जेल भेज दिया गया।

