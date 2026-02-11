ईरान में प्रदर्शन हिंसा पर राष्ट्रपति ने मांगी माफी: जनता के सामने शर्मिंदा हैं, टकराव नहीं चाहते

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देशव्यापी प्रदर्शनों और उस पर हुई हिंसक कार्रवाई से प्रभावित लोगों से माफी मांगी। उन्होंने पश्चिमी दुष्प्रचार की आलोचना की, परमाणु हथियार न बनाने का दावा दोहराया और अमेरिका से चल रही परमाणु वार्ता के बीच...

International Desk: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश में हुए व्यापक प्रदर्शनों और उसके बाद की गई सख्त कार्रवाई से ‘पीड़ित सभी लोगों’ से बुधवार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि वह प्रदर्शनों और उसके बाद हुई घटनाओं के दौरान लोगों को पहुंचे “गहरे दुख और पीड़ा” को समझते हैं।

उन्होंने स्वीकार किया कि इन घटनाओं से जनता के भीतर आक्रोश और निराशा बढ़ी है। हालांकि, अपने बयान में उन्होंने ईरानी सुरक्षा बलों की भूमिका को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शनों को लेकर फैलाए जा रहे कथित “पश्चिमी दुष्प्रचार” की कड़ी निंदा भी की। पेजेश्कियान ने कहा, “हम जनता के सामने शर्मिंदा हैं और जिन लोगों को इन घटनाओं में नुकसान पहुंचा है, उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। हम अपने लोगों से टकराव नहीं चाहते।”विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सरकार की ओर से नरमी का संकेत जरूर देता है, लेकिन सुरक्षा बलों की जवाबदेही पर स्पष्ट रुख न अपनाने से आलोचनाएं भी तेज़ हो सकती हैं।

