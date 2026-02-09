Main Menu

    खौफनाक सनक: 20 महिलाओं को एक साथ प्रेग्नेंट करना चाहता था एपस्टीन, सामने आया 'बेबी रैंच' प्लान

खौफनाक सनक: 20 महिलाओं को एक साथ प्रेग्नेंट करना चाहता था एपस्टीन, सामने आया ‘बेबी रैंच’ प्लान

09 Feb, 2026

jeffrey epstein s baby ranch offender planned super race of human

जेफ्री एपस्टीन की फाइलों में खुलासा हुआ है कि वह न्यू मैक्सिको के रैंच में एक साथ 20 महिलाओं को गर्भवती कर अपने डीएनए से “सुपर रेस” बनाना चाहता था। ‘बेबी रैंच’ नाम की इस योजना के लागू होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।

Washington: अमेरिकी अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइलों और मीडिया रिपोर्टों में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। बताया गया है कि एपस्टीन न्यू मैक्सिको स्थित अपने बड़े रैंच में एक साथ कई महिलाओं को गर्भवती कराकर अपने डीएनए से इंसानों की एक तथाकथित “सुपर रेस” शुरू करना चाहता था। यह योजना 2000 के शुरुआती वर्षों में उसकी सोच और बातचीत का हिस्सा बताई जाती है।
 

क्या था ‘बेबी रैंच’ का आइडिया
न्यूयॉर्क टाइम्स सहित कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एपस्टीन ने वैज्ञानिकों और बिजनेस जगत से जुड़े लोगों से कहा था कि वह सांता फे के पास अपने विशाल रैंच को इस योजना का केंद्र बनाना चाहता है। वहां महिलाओं को उसके स्पर्म से गर्भवती किया जाना था ताकि बड़ी संख्या में उसके बच्चे पैदा हो सकें। कुछ लोगों ने इस विचार को आपस में “बेबी रैंच” का नाम दिया। एक महिला, जिसने खुद को नासा की वैज्ञानिक बताया, के मुताबिक एपस्टीन एक समय में करीब 20 महिलाओं को वहां प्रेग्नेंट करना चाहता था। कहा जाता है कि उसे पुराने दौर के एक स्पर्म बैंक से प्रेरणा मिली थी, जहां कभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं से स्पर्म लेने की कोशिश की गई थी।

 

सुपर रेस और ट्रांसह्यूमनिज्म की सोच
रिपोर्टों में दावा किया गया है कि एपस्टीन की यह सोच ट्रांसह्यूमनिज्म से जुड़ी थी। ट्रांसह्यूमनिज्म एक ऐसा विचार है, जिसमें तकनीक, जेनेटिक बदलाव और विज्ञान के जरिए इंसानों की क्षमताएं बढ़ाने की बात की जाती है। आलोचकों का कहना है कि यह सोच यूजीनिक्स जैसी है, जिसमें चुनिंदा लोगों के जरिए इंसानी नस्ल को “बेहतर” बनाने की कोशिश की जाती थी। इतिहास में इसी तरह की विचारधाराओं का दुरुपयोग नाजी जर्मनी में भी हुआ था।

क्या यह योजना कभी पूरी हुई
रिपोर्टों में यह भी साफ किया गया है कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि एपस्टीन की यह योजना कभी वास्तव में लागू हुई। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह कानूनी रूप से गैरकानूनी होती या नहीं। कई लोगों ने बाद में इस योजना को परेशान करने वाली और हकीकत से दूर सोच बताया।न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एपस्टीन ने कई बड़े वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों से संबंध बनाए। उसने रिसर्च के लिए फंडिंग दी, कॉन्फ्रेंस आयोजित कीं और महंगे कार्यक्रमों का खर्च उठाया। कुछ वैज्ञानिकों ने बाद में स्वीकार किया कि फंडिंग की उम्मीद में उन्होंने उसके आपराधिक अतीत को नजरअंदाज किया।

 


एपस्टीन की मौत और पुराने आरोप
जेफ्री एपस्टीन की मौत 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में हुई थी। वह नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण के गंभीर आरोपों में ट्रायल का इंतजार कर रहा था। उसने इन आरोपों को गलत बताया था, लेकिन जांच और मीडिया रिपोर्टों में सामने आया कि उसने अपनी दौलत, जमीन और प्रभावशाली संबंधों का इस्तेमाल कर राजनीति, फाइनेंस और साइंस की दुनिया में गहरी पैठ बना ली थी। यह अब भी साफ नहीं है कि एपस्टीन के बच्चे थे या नहीं। अमेरिकी न्याय विभाग की कुछ फाइलों में संकेत मिलते हैं कि उसके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। उसकी वसीयत में किसी बच्चे का जिक्र नहीं है, जबकि उसकी आखिरी गर्लफ्रेंड को संपत्ति और बड़ी रकम दिए जाने का उल्लेख मिलता है।
 

