Breaking: ईराक से इजराइल पर दागी गई क्रूज मिसाइल, स्पेनिश नेता ने कहा- "यूरोपीय देश तोड़ दें इजराइल से हर रिश्ता"

इंटरनेशनल डेस्कः गाजा के राफा शहर में हमलों को लेकर पूरी दुनिया में आलोचना झेल रहे इजराइल पर अब इराक की तरफ से क्रूज मिसाइल दागने का समाचार है। इजराइल रक्षा बलों ने कहा है कि उसने "पूर्व से दागी गई" क्रूज मिसाइल को मार गिराया है, जो उन रिपोर्टों की पुष्टि करता है कि प्रक्षेपास्त्र इराक से दागा गया था। सेना ने यह भी कहा है कि लेबनान से पार किए गए एक "संदिग्ध हवाई लक्ष्य" को कुछ समय पहले मार्गालियट के उत्तरी शहर में अलार्म बजने के बाद आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराया गया था।

🚨🇮🇶🇮🇱BREAKING: CRUISE MISSILE LAUNCHED AT ISRAEL The IDF confirmed that a cruise missile “launched from the east,” possibly fired by Iranian-backed militias in Iraq, was successfully intercepted. Source: Times of Israel Image is for illustration pic.twitter.com/vrtCLsCd7S

IDF ने पुष्टि की है कि इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा दागी गई क्रूज मिसाइल को "पूर्व से दागा गया" था, जिसे सफलतापूर्वक रोक दिया गया। सेना ने यह भी कहा है कि लेबनान से पार किए गए एक "संदिग्ध हवाई लक्ष्य" को कुछ समय पहले मार्गालियट के उत्तरी शहर में अलार्म बजने के बाद आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराया गया था। मिलिशिया आम तौर पर गैर-पेशेवर या अंशकालिक सैनिकों की एक सेना या कोई अन्य लड़ने वाला संगठन है । इसके सदस्य किसी भी देश या राज्य के नागरिक, जो नियमित, पूर्णकालिक सैन्य कर्मियों के पेशेवर बल के विपरीत जरूरत के समय सैन्य सेवा कर सकते हैं ।

🇮🇱Israel is burning alive refugees in what is supposed to be a safe zone. 🇪🇺European countries must immediately break all commercial and diplomatic relations with Israel, or this genocide will forever weigh on our conscience.#StopGazaGenocide‌NOW pic.twitter.com/UwI6qZ5Wj4