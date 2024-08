दुनिया में नई जंग शुरु: इजराइल ने 24 घंटे में ईरानी सेना का जनरल अमीर अली भी किया ढेर !

इंटरनेशनल डेस्कः हमास के प्रमुख नेता इस्माइल हनियेह की तेहरान में हत्या किए जाने के बाद अब ईरानी सेना के जनरल को भी ढेर कर दिए जाने का समाचार है। विदेशी मीडिया के अनुसारइजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की संयुक्त कार्रवाई में ईरानी सेना का ब्रिगेडियर अमीर अली हाजीजादेह भी मारा गया है। दावा किया जा रहा है कि मोसाद और सीआईए के संयुक्त बलों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक हवाई हमले के दौरान ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीज़ादेह को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि दुनिया में तीसरी जंग इजरायल और ईरान के बीच शुरू हो गई है।

सूत्रों के अनुसार, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एयरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादेह की सीरिया के दमिश्क के पास हत्या कर दी गई है। यह जानकारी अभी पुष्टि नहीं हुई है। हाजीजादेह को अप्रैल में इज़राइल पर मिसाइल हमले की योजना बनाने का श्रेय दिया जाता है। हाजीजादेह की हत्या के कारण और इसकी सत्यता की जांच अभी भी चल रही है। अधिकारियों द्वारा घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। जनरल हाजीजादेह IRGC के एयरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर हैं। इस पद पर रहते हुए, वे ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और वायु रक्षा प्रणाली के विकास और संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षणों और अभियानों का नेतृत्व किया है, जिससे ईरान की सैन्य क्षमता को बढ़ावा मिला है।



🚨🇸🇾UNCONFIRMED: ASSASSINATION OF IRGC COMMANDER IN SYRIA



Unconfirmed reports suggest Brigadier General Amir Ali Hajizadeh, the IRGC Aerospace Forces Commander, has been assassinated near Damascus. He is believed to have orchestrated April's missile attack on Israel.



Source:… pic.twitter.com/YNwfHxEbl4