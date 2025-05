संयोग नहीं भारत-पाकिस्तान तनाव की टाइमिंग, चीन की साजिश से बना प्लान !

International Desk(तनुजा तनु) भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालातों के बीच एक नया दृष्टिकोण सामने आया है, जो सीधे चीन की बौखलाहट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अमेरिकी उद्यमी और कमेंटेटर पैट्रिक बेट-डेविड ने अपने बयान में इस पूरी स्थिति को चीन की चाल बताया है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष की टाइमिंग बेहद “दिलचस्प” है। दरअसल, हाल ही में एप्पल समेत कई वैश्विक कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट करने की घोषणा की है। इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है और उसे वैश्विक व्यापार में सीधी चुनौती भारत से मिल रही है।



तनाव का समय यही क्यों ?

पैट्रिक बेट-डेविड, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी उद्यमी, यूट्यूबर और वैश्विक मामलों के विश्लेषक हैं, ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को लेकर एक चौंकाने वाला और विचारोत्तेजक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। पैट्रिक का कहना है कि "भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति का समय बहुत सोचने योग्य है।" उन्होंने अपने विश्लेषण में इस बात की ओर इशारा किया कि जैसे ही Apple जैसी बड़ी कंपनियाँ चीन से अपना व्यापार हटाकर भारत की ओर शिफ्ट करने की घोषणा करती हैं, वैसे ही भारत में तनाव बढ़ने लगता है। उनका संकेत यह है कि यह सब केवल संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक रणनीतिक साजिश हो सकती है।

The timing of India & Pakistan war is very interesting.



The moment Apple & others announce moving business away from China to India, this happens.



Tariffs are destroying 🇨🇳 & this is their way of causing chaos for the one country that can take business away from them.



🇮🇳