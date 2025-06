तेहरान में इजराइली हमलों से मची भगदड़, बॉर्डर की ओर भागने लगे लोग... सड़कों पर लगा ट्रैफिक जाम

इंटरनेशनल डेस्क: ईरान की राजधानी तेहरान इस समय इजरायली हमलों के चलते गहरे संकट में है। लगातार हो रही बमबारी, मिसाइल हमलों और बढ़ती मौतों ने शहर को डर और दहशत के साए में ला खड़ा किया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शहर की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लगा है और लोग बड़ी संख्या में देहात या सीमाई इलाकों की ओर भाग रहे हैं।



राजधानी से निकलने की होड़

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तेहरान से ग्रामीण इलाकों की ओर जाने वाली सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई लोग तुर्किए की सीमा की ओर भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में तेहरान-तुर्किए बॉर्डर (बाज़ारगान क्रॉसिंग) पर भी भारी भीड़ देखी गई है। एक स्थानीय पत्रकार ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "तेहरान से एक नाटकीय पलायन जारी है। शहर की मुख्य सड़कों और हाईवे पर जाम लगा हुआ है क्योंकि लोग संभावित इजरायली हवाई हमलों से बचने की कोशिश में भाग रहे हैं।"



अशांति और भय के बीच सरकार की अपील

ईरानी सरकार ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है। सरकारी प्रवक्ता फतेमेह मोहजेरानी ने कहा कि लोग मस्जिदों, स्कूलों और मेट्रो स्टेशनों में शरण ले सकते हैं। वहीं, तेहरान नगर परिषद के अध्यक्ष मेहदी चरमन ने बताया कि शहर में बम शेल्टरों की भारी कमी है, लेकिन मेट्रो और अंडरग्राउंड पार्किंग को वैकल्पिक शरण स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है। चरमन ने कहा, “हमारे शहरों में सुरक्षा की दृष्टि से इजरायल की तुलना में अधोसंरचना कमजोर है। इजराइल में लोगों की जान इसलिए बच रही है, क्योंकि वहां बम शेल्टर मौजूद हैं और नियमित सुरक्षा अभ्यास होते हैं।” तेहरान में रह रहे नागरिक लगातार हमलों से डरे हुए हैं।



