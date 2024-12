Plane Crash: 30000 फीट ऊंचाई से गिरा विमान...जमीन से टकराते हुआ क्रैश, जिंदा जलने से मारे गए लोग

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 30,000 फीट की ऊंचाई से एक विमान जमीन पर गिरता दिखाई दे रहा है। अर्जेंटीना के सैन फर्नांडो एयरपोर्ट के पास बॉम्बार्डियर चैलेंजर 300 विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान के गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटों ने इसे चपेट में ले लिया। हादसे में पायलट और को-पायलट जिंदा जल गए।

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस के मुताबिक, विमान पुंटा डेल एस्टे से लौट रहा था और वापस उड़ान भरते समय पायलट ने नियंत्रण खो दिया। विमान आसमान में पलटियां खाते हुए जमीन पर गिरा, जिससे पहले वह एक इमारत से टकरा गया।

🚨 BREAKING: Bombardier Challenger 300 (LV-GOK) crashes into a building while landing at San Fernando Airport, Argentina. The jet overran runway 05 after returning from Punta del Este. Both pilot and co-pilot tragically killed. Investigation underway. #Aviation #BreakingNews… pic.twitter.com/awQoqZa0eC — Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) December 18, 2024