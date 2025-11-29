Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | Cricket जगत में मची सनसनी: ICC टूर्नामेंट के बीच इस क्रिकेटर ने की शर्मनाक हरकत, महिला को देखा और उसका...

Cricket जगत में मची सनसनी: ICC टूर्नामेंट के बीच इस क्रिकेटर ने की शर्मनाक हरकत, महिला को देखा और उसका...

Edited By Updated: 29 Nov, 2025 10:30 AM

shock to cricket world international player sentenced to 3 years in jail

क्रिकेट जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पापुआ न्यू गिनी (PNG) के 30 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और विकेटकीपर-बल्लेबाज किपलीन डोरिगा को जर्सी (Jersey) की एक अदालत ने तीन साल कैद की सज़ा सुनाई है। डोरिगा को यह सज़ा एक महिला पर हमला करने और...

इंटरनेशनल डेस्क। क्रिकेट जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पापुआ न्यू गिनी (PNG) के 30 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और विकेटकीपर-बल्लेबाज किपलीन डोरिगा को जर्सी (Jersey) की एक अदालत ने तीन साल कैद की सज़ा सुनाई है। डोरिगा को यह सज़ा एक महिला पर हमला करने और उनका फोन चुराने के आरोप में मिली है। यह घटना उस समय हुई जब डोरिगा आईसीसी वर्ल्ड कप चैलेंज लीग टूर्नामेंट के सिलसिले में जर्सी में अपनी राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

टूर्नामेंट के बीच हुई वारदात

25 अगस्त 2025 को यह शर्मनाक घटना हुई। डोरिगा रात करीब ढाई बजे जर्सी के सेंट हेलियर स्थित हिलेरी स्ट्रीट पर अपने होटल वापस जा रहे थे। पुलिस के बयान के अनुसार डोरिगा ने एक महिला को देखा उन पर हमला किया (पंच मारकर गिरा दिया) और उनका मोबाइल फोन चुरा लिया। इस मामले की खबर मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डोरिगा को उसी दिन हिरासत में ले लिया।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

कानूनी कार्यवाही और सज़ा

डोरिगा को जर्सी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया जहां उन पर डकैती (Robbery) के आरोप लगाए गए। 27 अगस्त 2025 को उन्हें दोषी करार दिया गया। 28 नवंबर 2025 को जर्सी के रॉयल कोर्ट ने किपलीन डोरिगा को तीन साल की जेल की सज़ा सुनाई।

पुलिस का बयान

जर्सी पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (Criminal Investigation Department) के डिटेक्टिव सर्जेंट जिम मैकग्रेनेहैन ने इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बहुत तेजी से जांच की गई जो पिछले कुछ दिनों से शहर में मौजूद था। महिला पर रात में हमला करने के आरोप के बाद पुलिस ने कई जासूसों को काम पर लगाया जिन्होंने जल्द ही डोरिगा का पता लगा लिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और चुराई हुई सामग्री वापस ले ली गई।

PunjabKesari

 

संकट में क्रिकेटर का करियर

किपलीन डोरिगा ने नवंबर 2017 में पापुआ न्यू गिनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण (Debut) किया था। उन्होंने कुल 82 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया जिसमें 39 वनडे और 43 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले शामिल हैं।20.27 के औसत से 730 रन बनाए, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल थे। कुल 359 रन बनाए जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 46 रहा। 

एक विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उनका करियर अब इस आपराधिक कृत्य के कारण गहरे संकट में छा गया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!