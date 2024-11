No Farmers No Food ! ब्रिटेन में हजारों किसानों ने ट्रैक्टरों सहित संसद के बाहर किया प्रदर्शन (Video)

London: हजारों ब्रिटिश किसानों ने मंगलवार को संसद के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने एक नए कर नियम के खिलाफ आवाज उठाई। उनका कहना है कि यह नियम पारिवारिक खेती को बर्बाद कर देगा। किसान "बैनर," "टॉय ट्रैक्टर" और नारों के साथ सड़कों पर उतरे। सरकार के फैसले से गुस्साए किसानों का कहना है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। सरकार ने हाल ही में बजट में एक पुराने कर छूट नियम को समाप्त करने का फैसला किया है। यह नियम कृषि भूमि को "इनहेरिटेंस टैक्स" से छूट देता था। अप्रैल 2026 से, 10 लाख पाउंड (लगभग ₹13 करोड़) से अधिक मूल्य वाली कृषि भूमि पर मालिक की मृत्यु के बाद इसे अगली पीढ़ी को देने पर 20% टैक्स लगेगा।

🚨🇬🇧BRITAIN’S FARMERS PROTEST TAXES THAT COULD WIPE THEM OUT



The new inheritance tax might force their farms to shut down entirely. The protesters warned the measures threaten the future of UK agriculture.pic.twitter.com/bSv9Mq6hoo https://t.co/JBLBllWRrG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 19, 2024