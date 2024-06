चीखती रही, चिल्लाती रही… सुबह-सुबह महिला पर टूट पड़े 15 कुत्ते, भयावह Video आया सामने

नेशनल डेस्कः तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद (Hyderabad) से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला पर मार्निंग वॉक के दौरान 15-20 कुत्तों ने हमला कर दिया. जिसमें उन्हें चोटें आई हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में वह महिला पहले तो उन कुत्तों भगाती दिखती है, बाद में खुद लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। इसके बाद वह संभलती है और उठकर वहां से जान बचाकर भागती है। हालांकि ये कुत्ते महिला के पीछे-पीछे जाने लगते हैं।



वायरल वीडियो हैदराबाद के मणिकोंडा में चित्रपुरी हिल्स का बताया जा रहा है। जहां सुबह की सैर पर निकली एक महिला पर 15 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। सुबह करीब 6 बजे कुत्तों ने महिला को घेर लिया और काटने की कोशिश करने लेकिन महिला डरी नहीं। महिला पहले हाथ में मौजूद किसी सामान से कुत्तों को दूर करने की कोशिश करती रही लेकिन बाद में उसने चप्पल निकाल लिया।



चप्पलों से पीटकर कुत्तों को भगाया

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जिस जगह कुत्तों ने महिला को घेर रखा है, वहां और कोई मौजूद नहीं है। महिला बचाव के लिए चीखती, चिल्लाती रही लेकिन कोई नहीं आया। जब महिला वहां से भागने की कोशिश करने लगी तो वह गिर पड़ी। इसके बाद तो कुत्तों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तब महिला चप्पल से कुत्तों को भगाने की कोशिश करने लगी। कुत्ते थोड़ा पीछे हुए तो वह उठी और भागने लगी।

#WATCH | Hyderabad, Telangana: A woman named Rajeshwari was attacked by 15-20 dogs on the morning of June 21. The victim sustained minor injuries.



