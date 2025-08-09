यात्रीगण... कृप्या ध्यान दें! आने- जाने की टिकट एक साथ बुक करवाने पर मिलेगी 20% की छूट

Edited By Radhika,Updated: 09 Aug, 2025 11:07 AM

रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए बड़ी योजना शुरु की है। इसके तहत अगर आप कहीं आने-जाने की टिकट एक साथ ही बुक करवाते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। रेलवे ने इस योजना को 'राउंड ट्रिप पैकेज' के नाम से पेश किया है।

नेशनल डेस्क: रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए बड़ी योजना शुरु की है। इसके तहत अगर आप कहीं आने-जाने की टिकट एक साथ ही बुक करवाते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। रेलवे ने इस योजना को 'राउंड ट्रिप पैकेज' के नाम से पेश किया है। डिटेल में जानते हैं इस योजना के बारे में-

क्या है 'राउंड ट्रिप पैकेज' योजना?

इस नई योजना के तहत, अगर आप अपनी यात्रा के लिए जाने और आने दोनों तरफ का टिकट एक साथ बुक करते हैं, तो आपको वापसी की यात्रा के बेस किराये पर 20% की छूट मिलेगी। यह छूट खासकर त्योहारी सीजन में होने वाली भीड़ को देखते हुए दी गई है, ताकि यात्री सस्ती और आरामदायक यात्रा कर सकें।

किन्हें मिलेगा इस छूट का लाभ?

यह छूट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगी जो एक ही नाम और डिटेल्स से दोनों टिकट बुक करेंगे।

दोनों टिकट एक ही क्लास (जैसे, स्लीपर, AC-3) और एक ही स्टेशन जोड़ी (उदाहरण के लिए, दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली) के होने चाहिए।

जाने का टिकट 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए होना चाहिए।

वापसी का टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए होना चाहिए।

दोनों टिकट एक ही माध्यम से बुक होने चाहिए, यानी या तो ऑनलाइन (IRCTC वेबसाइट/ऐप) या फिर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से।

इन बातों का रखें खास ध्यान

इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए, पहले आपको जाने का टिकट बुक करना होगा, और फिर 'कनेक्टिंग जर्नी' फीचर का इस्तेमाल करके वापसी का टिकट बुक करना होगा।

वापसी का टिकट बुक करते समय एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) का नियम लागू नहीं होगा।

टिकट सिर्फ कंफर्म होने पर ही यह छूट मिलेगी।

एक बार टिकट बुक होने के बाद इसमें कोई बदलाव (modification) नहीं किया जा सकेगा।

इस स्कीम के तहत बुक किए गए टिकटों पर रिफंड की कोई सुविधा नहीं मिलेगी।

रिटर्न टिकट बुक करते समय कोई अन्य छूट, वाउचर, पास या कूपन लागू नहीं होगा।

यह स्कीम सभी क्लास और ट्रेनों में लागू है, जिसमें स्पेशल ट्रेनें भी शामिल हैं। फ्लेक्सी फेयर वाली ट्रेनों में यह सुविधा नहीं मिलेगी।

अगर चार्ट बनने के बाद किराये में कोई बदलाव होता है, तो आपसे कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा।

योजना का उद्देश्य

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का मानना है कि इस योजना से त्योहारी भीड़ को अलग-अलग तारीखों में बांटा जा सकेगा। इससे यात्रियों को आसानी से टिकट मिलेगा और ट्रेनों का बेहतर उपयोग भी हो सकेगा। रेलवे इस योजना का प्रचार मीडिया और स्टेशनों पर घोषणाओं के माध्यम से कर रहा है।