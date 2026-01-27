Main Menu

पंजाब में 21 सरकारी कॉलेजों को नए प्रिंसिपल मिले

चंडीगढ़, 27 जनवरी:(अर्चना सेठी) राज्य में उच्च शिक्षा प्रणाली को और मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने 21 सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपलों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं।

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए आज यहां पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री  हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इन तैनातियों में 13 पदोन्नत वरिष्ठ लेक्चरार और आठ नव-नियुक्त प्रिंसिपल शामिल हैं, जो इन संस्थानों का मार्गदर्शन करेंगे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज जारी आदेशों के अनुसार पदोन्नति के बाद विनीता राव को सरकारी कॉलेज, डेराबस्सी में; श्याम सुंदर को शहीद ऊधम सिंह सरकारी कॉलेज, सुनाम में; अमी भल्ला को संत बाबा सेवा सिंह मेमोरियल सरकारी कॉलेज (लड़कियां), गुरु का खूह, मुन्ने (नूरपुर बेदी) में; ममता को सरकारी कॉलेज रायकोट में; जगजीत कौर को सरकारी कॉलेज शाहकोट में; डॉ. नवदीप सिंह को सरकारी कॉलेज नयाल पातड़ां में; नंदिनी वैद को सरकारी कॉलेज माछीवाड़ा में; मंजू कपूर को सरकारी कॉलेज श्री मुक्तसर साहिब में; जसप्रीत कौर ग्रेवाल को सरकारी कॉलेज मंडी गोबिंदगढ़ में; पूजा कोहली को सरकारी कॉलेज कोटकपूरा में; अमनदीप भट्टी को श्री गुरु अर्जन देव सरकारी कॉलेज तरनतारन में; जस्मीत सेठी को सरकारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जालंधर में तथा सरिता को सरकारी कॉलेज मलेरकोटला में तैनात किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा आठ नव-नियुक्त प्रिंसिपलों को भी स्टेशन अलॉट किए गए हैं, जिनमें मनीष कुमार को सरकारी कॉलेज, पोजेवाल में; सुमित बराड़ को सरकारी कॉलेज जगराओं में; पारुल खन्ना को सरकारी कॉलेज मुखलियाना चब्बेवाल में; राजीव खोसला को सरकारी कॉलेज तलवाड़ा में; अनीत कुमार को सरकारी कॉलेज ढुडीके में; गुलशन कुमार को सरकारी ब्रजिंदरा कॉलेज फरीदकोट में; सविता गुप्ता को सरकारी कॉलेज ढोलबाहा में तथा हरिंदर सिंह को सरकारी कॉलेज शाहबाजपुर, तरनतारन में तैनात किया गया है।

 बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारे कॉलेजों को ऐसे अनुभवी और प्रभावशाली नेतृत्व मिले जो पंजाब की उच्च शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाए और साथ ही पंजाब के युवाओं को भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि इन तैनातियों से सरकारी कॉलेजों में कार्यकुशलता और शैक्षणिक परिणामों में और सुधार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने हेतु बेहतर शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

