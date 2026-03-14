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वीजा धोखाधड़ी की साजिश के आरोप में अमेरिका में 11 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया, देखें पूरी नामों की लिस्ट

Edited By Updated: 14 Mar, 2026 11:37 AM

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अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई (FBI) ने एक ऐसे चौंकाने वाले वीजा घोटाले का पर्दाफाश किया है जो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। मैसाचुसेट्स में 11 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अमेरिकी वीजा हासिल करने के लिए शराब की दुकानों और...

बॉस्टन: अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई (FBI) ने एक ऐसे चौंकाने वाले वीजा घोटाले का पर्दाफाश किया है जो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। मैसाचुसेट्स में 11 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अमेरिकी वीजा हासिल करने के लिए शराब की दुकानों और फास्ट-फूड रेस्टोरेंट्स में 'फर्जी' डकैतियां करवाईं।

इस पूरे खेल का मकसद चोरी करना नहीं, बल्कि खुद को अपराध का 'पीड़ित' साबित करना था। दरअसल, अमेरिकी कानून के तहत 'U-वीजा' उन लोगों को मिलता है जो किसी हिंसक अपराध के शिकार हुए हों और जांच में पुलिस की मदद करें। इसी का फायदा उठाने के लिए इन लोगों ने मास्टरमाइंड रामभाई पटेल के साथ मिलकर पूरी साजिश रची।

साजिश के तहत 'लुटेरा' दुकान में घुसता, हथियार दिखाकर कर्मचारियों को डराता और कैश लेकर भाग जाता। यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड की जाती ताकि पुलिस को सबूत दिया जा सके। बाद में दुकानदार और कर्मचारी इसी फुटेज के आधार पर खुद को पीड़ित बताकर वीजा के लिए आवेदन करते थे। जांच में सामने आया कि एक 'पीड़ित' ने इस साजिश में शामिल होने के लिए 20,000 डॉलर तक दिए थे।

मास्टरमाइंड रामभाई पटेल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने इस घोटाले से करीब 8.5 लाख डॉलर कमाए थे। अब गिरफ्तार किए गए अन्य 11 भारतीयों पर वीजा धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें उन्हें 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है।

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आरोपियों को वीज़ा धोखाधड़ी की साजिश के एक मामले में नामित किया गया है। उनके नाम और विवरण इस प्रकार हैं:

  1. जितेंद्रकुमार पटेल, 39, मैशफिल्ड, मैसाचुसेट्स;

  2. महेशकुमार पटेल, 36, रैंडोल्फ, मैसाचुसेट्स;

  3. संजयकुमार पटेल, 45, क्विंसी, मैसाचुसेट्स;

  4. दीपिकाबेन पटेल, 40, वेइमाउथ, मैसाचुसेट्स (भारत में निर्वासित);

  5. रमेशभाई पटेल, 52, ईबैंक, केंटकी;

  6. अमिताभाबेन पटेल, 43, प्लेनविल, मैसाचुसेट्स;

  7. रोनककुमार पटेल, 28, मेरीलैंड हाइट्स, मिसौरी;

  8. सांगिताबेन पटेल, 36, रैंडोल्फ, मैसाचुसेट्स;

  9. मिंकेश पटेल, 42, पेरिसबर्ग, ओहायो;

  10. सोनल पटेल, 42, पेरिसबर्ग, ओहायो;

  11. मितुल पटेल, 40, वॉर्सेस्टर, मैसाचुसेट्स।

जितेंद्रकुमार, महेशकुमार, संजयकुमार, अमिताभाबेन, सांगिताबेन और मितुल पटेल को मैसाचुसेट्स में गिरफ्तार किया गया और बॉस्टन में संघीय न्यायालय में प्रारंभिक सुनवाई के बाद रिहा कर दिया गया। अन्य चार आरोपियों को केंटकी, मिसौरी और ओहायो में गिरफ्तार किया गया, और वे बाद में बॉस्टन की संघीय अदालत में पेश होंगे।

आरोप के अनुसार, मार्च 2023 में रमेशभाई पटेल और उनके सहकर्मी कम से कम छह सुविधा/शराब की दुकानों और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में staged लूट की घटनाओं को अंजाम देने में शामिल थे। इसका उद्देश्य यह था कि दुकान के कर्मचारियों को गलत तरीके से यह दावा करने का मौका मिले कि वे एक हिंसक अपराध के शिकार हुए हैं और वे U वीज़ा के लिए आवेदन कर सकें।

कथित लूट की घटनाओं में, "डाकू" ने कर्मचारियों और मालिकों को हथियार दिखाकर धमकाया और फिर कैश ले लिया। पीड़ित पांच मिनट इंतजार करते थे और फिर पुलिस को कॉल करते थे। आरोप है कि प्रत्येक पीड़ित ने पटेल को इस साजिश में भाग लेने के लिए भुगतान किया और पटेल ने दुकानों के मालिकों को उनकी दुकान के इस्तेमाल के लिए भुगतान किया।

वीज़ा धोखाधड़ी की साजिश का आरोप साबित होने पर अधिकतम पांच साल की जेल, तीन साल की नियंत्रित रिहाई और $250,000 का जुर्माना हो सकता है। बॉस्टन में संघीय अभियोजक लीहा बी. फोली और एफबीआई के विशेष एजेंट टेड ई. डॉक्स ने इस मामले की जानकारी दी। इस जांच में कई संघीय और राज्य एजेंसियों ने सहयोग किया। आरोपियों पर लगाई गई जानकारी आरोपों पर आधारित है और उन्हें अदालत में दोषसिद्धि तक निर्दोष माना जाता है।
 

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