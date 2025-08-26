3GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 30 दिन की वैलिडिटी; BSNL का धमाकेदार ऑफर

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अब प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। हाल ही में BSNL ने एक नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹299 है, लेकिन इसमें मिलने वाले फायदे जियो और एयरटेल के मुकाबले...

नेशनल डेस्क: सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अब प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। हाल ही में BSNL ने एक नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹299 है, लेकिन इसमें मिलने वाले फायदे जियो और एयरटेल के मुकाबले कहीं ज्यादा आकर्षक हैं।



क्या है ₹299 वाले प्लान में खास?



- डेली 3GB डेटा



- अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग सभी नेटवर्क पर



- रोजाना 100 SMS



- 30 दिन की वैलिडिटी



- चुनिंदा शहरों में 4G नेटवर्क की सुविधा



BSNL ने इस प्लान की घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर की है। कंपनी के मुताबिक, यह प्रीपेड प्लान हाई डेटा यूज़ करने वाले ग्राहकों के लिए शानदार विकल्प है। BSNL ने आधिकारिक तौर पर यह भी जानकारी दी है कि अब दिल्ली में BSNL की 4G सेवा शुरू हो गई है। यानी अब दिल्लीवासी भी BSNL के तेज़ इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं।



