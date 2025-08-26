Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • 3GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 30 दिन की वैलिडिटी; BSNL का धमाकेदार ऑफर

3GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 30 दिन की वैलिडिटी; BSNL का धमाकेदार ऑफर

Edited By Harman Kaur,Updated: 26 Aug, 2025 02:48 PM

3gb daily data unlimited calling explosive offer of bsnl

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अब प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। हाल ही में BSNL ने एक नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹299 है, लेकिन इसमें मिलने वाले फायदे जियो और एयरटेल के मुकाबले...

नेशनल डेस्क: सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अब प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। हाल ही में BSNL ने एक नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹299 है, लेकिन इसमें मिलने वाले फायदे जियो और एयरटेल के मुकाबले कहीं ज्यादा आकर्षक हैं।

क्या है ₹299 वाले प्लान में खास?

- डेली 3GB डेटा

- अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग सभी नेटवर्क पर

- रोजाना 100 SMS

- 30 दिन की वैलिडिटी

- चुनिंदा शहरों में 4G नेटवर्क की सुविधा

BSNL ने इस प्लान की घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर की है। कंपनी के मुताबिक, यह प्रीपेड प्लान हाई डेटा यूज़ करने वाले ग्राहकों के लिए शानदार विकल्प है। BSNL ने आधिकारिक तौर पर यह भी जानकारी दी है कि अब दिल्ली में BSNL की 4G सेवा शुरू हो गई है। यानी अब दिल्लीवासी भी BSNL के तेज़ इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं।

ये भी पढ़ें...
सेल्फी लेने की सनक ने ली सैकड़ों जानें, टॉप पर भारत... चौंका देंगे आंकड़े
सोशल मीडिया के दौर में परफेक्ट सेल्फी लेने की होड़ अब जानलेवा बनती जा रही है। एक ताज़ा रिपोर्ट में भारत को सेल्फी के कारण सबसे अधिक जान गंवाने वाला देश बताया गया है। यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क पोस्ट में प्रकाशित हुई है, जिसमें द बार्बर लॉ फर्म द्वारा किए गए एक वैश्विक अध्ययन के हवाले से यह खुलासा हुआ है।

 

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!