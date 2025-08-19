सोते समय शख्स पर गिरा काला सांप, पहुंचा अस्पताल लेकिन...

Main Menu

19 Aug, 2025

नेशनल डेस्क : यूपी के ललितपुर जिले के मड़ावरा थाना क्षेत्र के तिसगना गांव से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां 32 वर्षीय युवक गोविंद अपने घर में लेटा हुआ था, तभी उस पर अचानक एक काला सांप गिर पड़ा। सांप उसके हाथों में लिपट गया जिससे गोविंद घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।

आधे घंटे तक पकड़े रखा सांप का मुंह

बताया जा रहा है कि गोविंद जब बिस्तर से उठा रहा था तभी यह हादसा हुआ। अचानक सांप उसके ऊपर गिरा और हाथों में लिपट गया। डर के बावजूद गोविंद ने सांप का मुंह कसकर पकड़ लिया और करीब आधा घंटे तक उसे अपने हाथों से दबाए रखा। इस दौरान वह जोर-जोर से मदद के लिए चिल्लाता रहा।

परिवार ने पहुंचाया अस्पताल

गोविंद की आवाज सुनकर परिजन वहां पहुंचे। उन्होंने यह नजारा देखकर तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) मड़ावरा ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि सांप ने गोविंद को काटा ही नहीं था और उसके शरीर में किसी भी तरह के जहर का असर नहीं है।

सांप की मौत, युवक पूरी तरह सुरक्षित

गोविंद ने अपने साहस से न केवल खुद को बचाया बल्कि सांप को भी अपने हाथों से दबाकर मार डाला। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह सांप को कसकर पकड़े नजर आ रहा है।

विशेषज्ञों की सलाह

स्थानीय लोग गोविंद की बहादुरी की सराहना कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों और विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की कोशिश बेहद खतरनाक हो सकती है। अगर सांप ने वास्तव में काट लिया होता तो जान का खतरा बढ़ सकता था। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसी घटनाओं में तुरंत सांप पकड़ने वाले विशेषज्ञों या प्रशासन को बुलाएं।

 

